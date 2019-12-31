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  4. TARSİM: “Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı”

TARSİM: “Sigortalı üretici ve yetiştiricilerimize 1.3 milyar hasar ödemesi yapıldı”

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

TARSİM’den yapılan açıklamada; devletin desteği, ilgili tüm tarafların katkıları ve üretici ile yetiştiricilerin ilgisiyle, tarım sigortalarında istikrarlı büyümenin, teknolojik gelişmelere uyumun 2019 yılında da devam ettiği, başarılı ve verimli sonuçlar elde edildiği ifade edildi.

TARSİM’den yapılan açıklamada; devletin desteği, ilgili tüm tarafların katkıları ve üretici ile yetiştiricilerin ilgisiyle, tarım sigortalarında istikrarlı büyümenin, teknolojik gelişmelere uyumun 2019 yılında da devam ettiği, başarılı ve verimli sonuçlar elde edildiği ifade edildi. Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin yepyeni uygulamalar ve teminatlarla güçlenerek 2020 yılına hazır olduğu vurgulandı.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi’nin temel amacının, doğal afetler, çeşitli riskler ile hastalıkların, tarım ve hayvancılıkta neden olduğu zararları karşılayıp, üretici ve yetiştiricileri uzun vadede gelir istikrarına kavuşturmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak olduğu belirtilirken, geride bırakılan yılda da üretici ve yetiştiricilerin yanında yer alındığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sistem çerçevesinde 2019 yılı sonu itibarıyla, 2.1 milyon poliçe düzenlendi. 55 milyar TL’lik tarımsal varlık teminat kapsamına alındı. 26 milyon dekar alan, 29 bin civarında sera, 1.8 milyona yakın arılı kovan ve bir önceki yıla göre yüzde 40’ın üzerindeki artışla 5.1 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigortalandı. Bitkisel Ürün Sigortası, lokomotif branş konumunu sürdürdü.
Bu yıl iklim değişikliği önceki yıllara göre daha çok hissedildi. Doğal afet ve risklerde artışlar yaşandı ve yıkıcı sonuçları oldu. Bu durum, yıl boyunca tarımsal üretimi de doğrudan etkiledi. Antalya’da hortum ve fırtına sebebiyle seralar ve açık alanda turunçgiller, Mersin, İzmir ve Hatay’da sel-su baskını nedeniyle ıspanak, buğday ve narenciye ağırlıklı olmak üzere pek çok ürün, Malatya’da don sebebiyle kayısı, Manisa’da dolu ve don sebebiyle üzüm, Adana ve Mersin’de dolu nedeniyle şeftali, nektarin ve erik grubu meyveler zarar gördü. Şiddetli fırtına ve sel-su baskını, Giresun ve Ordu’daki fındık bahçelerinde hasara neden oldu. Ayrıca dolu nedeniyle, Çorum, Kırşehir, Eskişehir, Amasya, Kırıkkale ve Kastamonu’da, başta tahıllar olmak üzere sebze ekilişleri ile sarımsak ürünü olumsuz etkilendi. TARSİM Sistemi kapsamında, sigortalı üreticilerden ve yetiştiricilerden başta dolu, don, fırtına ve sel-su baskını, ölüm gibi nedenlerden ötürü 371 bin civarında hasar ihbarı alındı. İhbar alınan illerde, Konya, Malatya, Manisa ve Antalya ön sıralarda yer aldı. Eksperler tarafından sahada gerçekleştirilen inceleme ve tespitlerin ardından yapılan değerlendirmeler neticesinde, üreticilere ve yetiştiricilere 1.3 milyar TL’ye yakın hasar ödemesi yapıldı.
Üretici ve yetiştiricilerimizin tarım sigortalarını ihmal etmeyerek, zamanında yaptırmaları konusunda önceki dönemlerdeki çağrılarımızı yineliyor; 2020 yılının ülkemiz tarımı, üreticisi ve yetiştiricisi için bereketli ve hasarsız olmasını diliyoruz."

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