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Tasarım faaliyetine vergi istisnası

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.06.2018 17:01 | Son Güncelleme

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlara kurumlara vergisi istisnası uygulanacak.

Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgelere ilişkin kanun değişikliklerine yönelik açıklamalara yer verildi.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilave olarak, bu bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilebilecek kazançlar arasına eklendi.

"Tasarım faaliyeti", sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü olarak tanımlandı.

19 Ekim 2017 tarihinden sonra teknoloji geliştirme bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerden 30 Haziran 2021 tarihinden sonra elde edilecek kazançlara ilişkin istisna uygulanacak. Bu istisnadan yararlanılabilmesi için patent veya eşdeğer belge alma şartı getirildi. Ancak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisnadan yararlanılabilen durumlarda patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer bir başka belge aranmayacak.

Patent veya fonksiyonel olarak patente eşdeğer belgelere bağlanan gayrimaddi haklardan kaynaklanan kazançların istisnadan yararlanacak kısmı, kazancı doğuran faaliyet kapsamında gerçekleştirilen nitelikli harcamaların bu faaliyetle ilgili toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacak.

Serbest bölgelere ilişkin düzenleme kapsamında da 24 Şubat 2017 tarihinden önce yalnızca üretici kullanıcılara tanınan kurumlar vergisi istisnası, hizmet ihracatının geliştirilmesi amacıyla bakım, onarım, montaj, demontaj, elleçleme, ayrıştırma, ambalajlama, etiketleme, test etme ve depolama hizmetlerine de sağlandı.

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