Tasarım faaliyetine vergi istisnası

Teknoloji geliştirme bölgelerinde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

Gelir İdaresi Başkanlığının, Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğde, teknoloji geliştirme bölgeleri ve serbest bölgelere ilişkin kanun değişikliklerine yönelik açıklamalara yer verildi.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinden elde edilen kazançlara ilave olarak, bu bölgelerde gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince gerçekleştirilen tasarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da kurumlar vergisinden istisna edilebilecek kazançlar arasına eklendi.

"Tasarım faaliyeti", sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyeline haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümü olarak tanımlandı.