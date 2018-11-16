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Tasarruf için bu kurallara dikkat!

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 14:15 | Son Güncelleme

Kamuoyunu yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve tasarrufu konularında bilinçlendirmek amacıyla kurulan Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği - VERİMDER; ev ekonomisinde planlanacak ilk adımın enerji tasarrufu üzerine olması gerektiğini vurguluyor. Tüketicilerin günlük yaşamlarında edinecekleri yeni alışkanlıklar ve ufak önlemlerin faturalarda azalmaları da sağlayacağını ekleyen VERİMDER; tüketicilere tasarruf önerilerinde bulundu.

Teknoloji ve şehirleşmenin artması ile birlikte ihtiyaç duyduğumuz enerjide de artış gözleniyor. Ancak enerjinin bilinçsiz tüketimi, her geçen gün azalan enerji kaynaklarımızı olumsuz etkilerken, ev içi ekonomik bütçemizi de sarsıyor. Özellikle kış aylarının gelmesi ile birlikte ısınma için ihtiyaç duyulan enerji miktarı, faturalarda da gözle görülür artışa neden oluyor. Bununla birlikte çoğu kişi, ev içerisinde ısınamadığından yakınıyor. Oysa enerjiyi doğru tüketerek evlerin verimli enerji tüketen evler haline gelmesini sağlayabiliriz.

İşte yüksek faturaları adım adım düşürme yöntemleri

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1- TASARRUF ODAKLI ALIŞKANLIK EDİNİN:

1- TASARRUF ODAKLI ALIŞKANLIK EDİNİN:
Ev içerisinde tasarruf yapabilmek için ailedeki tüm bireylerin bilinçli olması gerekir. Ailece günlük hayatınızda edineceğiniz yeni alışkanlıklar ile enerji tüketiminde tasarruf elde edebilirsiniz. Duş süresini kısa tutmak, gereksiz yere açık olan ışıkları söndürmek, kullanılmayan elektronik cihazların kapatılması aslında yapılacak ilk basit önlemlerden bazıları.
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2-MUTLAKA YALITIM YAPTIRIN:

2-MUTLAKA YALITIM YAPTIRIN:
Binalarda en çok ısı kayıpları yaşanıyor. Kışın ısınmak yazın da serinlemek için kullanılan enerjiyi daha verimli kılmanın yolu ise yalıtımdan geçiyor. Isı yalıtımı ile kışın ödenen doğalgaz faturalarında yüzde 50 dolaylarında tasarruf elde edebilirsiniz.
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3-KULLANMADIĞINIZ RADYATÖRÜ KAPATIN:

3-KULLANMADIĞINIZ RADYATÖRÜ KAPATIN:
Evinizde kullanmadığınız bir odada bulunan radyatörü pasif konuma getirebilirsiniz. Bu sayede kullandığınız diğer radyatörlerden sağlanacak daha fazla ısı gönderimi ile odanın sıcaklığını yükseltebilirsiniz.
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4- BEYAZ EŞYALAR DA AKILLANIYOR:

4- BEYAZ EŞYALAR DA AKILLANIYOR:
Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte günlük hayatımızda yalnızca çamaşır yıkamaya, yemek pişirmeye ya da yemekleri saklamaya yarayan beyaz eşyalar da akıllı hale geldi. Beyaz eşyalarınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız tercihiniz mutlaka yeni nesil akıllı beyaz eşyalardan olsun. Çamaşır makineleri, çamaşır miktarına göre su ve deterjan eklerken, akıllı fırınlar ise yemeğin cinsine göre derece ve süre ayarı yapabiliyor. Bu sayede enerjiyi daha verimli kullanabilmek mümkün.
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5.GÜNEŞLİ GÜNLERDE EV İÇİNE GÜNEŞ DEPOLAYIN:

5.GÜNEŞLİ GÜNLERDE EV İÇİNE GÜNEŞ DEPOLAYIN:
Doğal enerji kaynağı olan güneşten maksimum düzeyde faydalanmaya çalışın. Güneşli günlerde perdeli açık tutarak gün içinde evi içi sıcaklığı yükseltebilirsiniz. Her gün evinizi havalandırmak için sabah saatleri yerine güneşin en tepede olduğu öğlen saatlerini tercih edin.
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6.AKILLI SAYAÇLAR İLE ENERJİYİ TAKİP EDİN:

6.AKILLI SAYAÇLAR İLE ENERJİYİ TAKİP EDİN:
Elektrikte yaşanan düzensizlikler ya da kaçak elektrik kullanımı en çok faturalara olumsuz yansıyor. Elektrikteki enerji kayıplarını engellemek için evinize takacağınız akıllı sayaçlar ile kullanılan enerjiyi takip edebilir, yaşanan değişimleri kontrol edebilirsiniz.
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7.SICAKLIK PENCERELERDEN KAÇMASIN:

7.SICAKLIK PENCERELERDEN KAÇMASIN:
Bina duvarlarında yalıtım ile birlikte pencerelerinizi de kontrol etmeniz gerekir. Evinizdeki pencerelerin yalıtımlı olmasına dikkat edin. Ayrıca pencere kenarlarından da içerisi hava girişini engellemek için pencere kenarlarının iyice kapatıldığına emin olun.
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8. FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN:

8. FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN:
Televiyon, bilgisayar gibi pek çok elektronik cihaz kapatılsa dahi prizde olmaları durumunda elektrik tüketimine devam eder. Bu nedenle kullanılmayan elektronik cihazların fişlerini prizden çektiğinize emin olun.
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9.ESTETİĞİNE DEĞİL İŞLEVİNE DİKKAT EDİN:

9.ESTETİĞİNE DEĞİL İŞLEVİNE DİKKAT EDİN:
Ev dekorasyonunda önemli bir yere sahip perdeleri yalnızca süs için kullanmayın. Uzun ve kalın perdeler sıcaklığı korurken, pencere önünde kullanılmalı. Sahip olduğunuz ısıtıcı radyatörün önü perde ile kapatılmamalı.
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10.RADYATÖRLERİNİZE İYİ BAKIN:

10.RADYATÖRLERİNİZE İYİ BAKIN:
Kullandığınız radyatör ve kombinizin düzenli bakımlarını aksatmayın. Mutlaka her sene en az bir kere radyatörlerin havası alınmalı ve aktif olarak kullanılmaya başlandığı zaman üzerine örtü ya da kurutmak için kıyafet konulmamalı.
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Anahtar Kelimeler:
fatura doğalgaz tasarruf

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