Taşeron çalışan 450 bin kişi kadroya alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir çalışma sürecinden sonra taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçmeleriyle ilgili düzenlemeye son şeklini verdiklerini belirten Sarıeroğlu, "Dün gece bile çok geç saatlere kadar çalıştık ama bugün bu şekilde çıkmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İlk günden itibaren içimize sinen, verdiğimiz sözü yerine getirmiş olmamızdan dolayı huzurlandıran güzel bir düzenleme oldu yeni yıl arifesinde." diye konuştu.

KAMUDA 450 BİN KİŞİ KADROYA ALINACAK

Düzenlemenin kapsamına değinen Bakan Sarıeroğlu, "Genel merkezi bütçe kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız kapsam içerisine girdi. Özel bütçeli idarelerimiz, denetleme ve düzenleme kuruluşları kapsamın içinde. Baktığımız zaman 450 bin kişi şu anda kamu çalışanı. Dört aşamalı bir çalışma yaptık. Birincisi merkezi bütçe ile düzenlenen kamu kurum ve kuruluşlarımız. İkinci düzenlememiz mahalli idareler, yerel yönetimler, il özel idareleri ve mahalli idarelerin birlikleri. Üçüncü düzenlememiz kamuda mevsimlik geçici işçi olarak çalışan kardeşlerimizle ilgili. Dördüncü düzenlememiz de 4C statüsünde özelleştirme ile gelen kardeşlerimizle ilgili." ifadelerini kullandı. Düzenleme kapsamında 450 bin kişinin tamamının şartsız, yaş kriteri olmadan kapsama alındığını anlatan Sarıeroğlu, "Mevcutta çalışan kardeşlerimizin içi rahat olsun. Biz en geniş nasıl yapabiliriz arayışı içinde olduk. Bu anlamda sadece emekli olanlar dışında çalışan 450 bin kişi için sınav olacak. Bu da düzenlemeyle alakalı koymamız gereken bir konuydu. Sonrasında, hepsini kadrolu işçi olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4D Statüsü'nde istihdamlarını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

BELEDİYELERDE PARK, BAHÇE, TEMİZLİK İHALELERİ KALDIRILACAK

Hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını dile getiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "Düzenlemenin belediye boyutu da önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız bu çalışmayı ilan ettikten sonra Çalışma Bakanlığı olarak ALO 170 ve web sayfaları üzerinden geri dönüşleri aldık. Genelde çok olumlu bildirimler vardı. Sadece belediyelerimizde taşeron çalışan kardeşlerimizin soru işaretleri vardı. Onları da giderici düzenlemelerle konuyu daha disiplinli şekilde düzenlediğimizi ifade etmeme gerekiyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da bir açıklamada bulundu. Şu an belediyelerimizde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamını, belediyelerimizin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alıyoruz. Bu bağlamda bir değişikliğimiz burada var. Basında hep tersi çıktı. 'Çöp, park, bahçe, temizlik işçilerini kapsama almıyor' şeklinde bazı bilgi kirlilikleri vardı. Orada daha ileri bir düzenleme yapıyoruz. Orada, hizmet alımlarının tamamını, hiçbir şekilde personel alımı kriteri de koymadan, tüm park, bahçe, temizlikle ilgili ihaleleri artık belediyelerimizde ortadan kaldırıyoruz. Tamamı, belediyelerimizin iktisadi teşekkülleri üzerinden gerçekleştirilecek. Yine belediye iktisadi teşekkülleri içindeki yüzde 50 artı ortak oldukları şirketler de dahil olmak üzere onlarda da taşeron çalıştırmayı kaldırıyoruz." Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz. Bu anlamda daha düzenli daha kurallı bir sistemi inşallah getiriyoruz. İçişleri Bakanlığımız, Maliye ve Çalışma Bakanlığı sürecin içinde olacağız ama bundan sonra belediye iktisadi teşekküllerini alınacak personeller ve personel politikalarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız tamamen konuyla alakalı olarak çalışmaları yürütecek. Bu süreçte ve bundan sonraki istihdam süreçlerinde sıkıntı yaşanmaması için elimiz sürekli bu sürecin içinde olacak." değerlendirmesinde bulundu.

TAŞERON SINAVI KURSLARINA ASLA GİTMESİNLER Bakan Sarıeroğlu, "Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz." dedi. KIDEMLERİYLE BİRLİKTE GEÇİŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ Kıdemlerle birlikte geçişleri gerçekleştireceklerini belirten Bakan Sarıeroğlu, "O anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır." Sarıeroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak."

DOĞUM İZNİNDEKİLER VE ASKERE GİTMİŞ OLANLAR DA YARARLANACAK Sarıeroğlu, "Doğum iznine gidenler, askerlik için ayrılmış, sözleşmesi askıda olanlar ya da sağlık raporuyla belirli süre çalışma alanından uzak kalmış olanlar da kapsamımızda. Şu an askerde olanların hakları baki. İnşallah geldiklerinde, başvurularını yaptıklarında, onlar ya da doğum izninde olanlar devam edecekler. Daha da ilerisini yaptık. Şimdi doğum iznine giden ya da askerliğe giden kardeşlerimizin yerine bakan geçici çalışan kişiler de var. Onları da kadroya aldık." bilgisini verdi. - Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz mevcut aynı şekilde devam ettireceğiz. 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak. Yıllık brüt olarak 4 bin 621 lira, tabii asgari ücret değiştiği zaman bu rakam da artmış olacak. Bu ilave tediyeyi yılda 4 parçada vereceğiz inşallah. Bu şekilde tüm kadroya geçen sürekli işçilerimizin de ücretlerinde bir artış da söz konusu olmuş olacak. - Kıdemleriyle birlikte geçişlerini gerçekleştireceğiz, o anlamda da çalışanlarımızın içi rahat olsun. Kıdem kazanılmış bir haktır.

- Geçici mevsimlik işçilerin çalışma süresi 4 ay daha uzatılabilecek ve bir yılda 10 aya çıkarılacak.

ASGARİ ÜCRET KONUSU Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret konusuyla ilgili olarak da "Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak." şeklinde konuştu.

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