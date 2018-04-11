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Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuya geçen taşeron işçiler hem ikramiye hem banka promosyonu alacak. Paralar yakında ödenecek.

Taşerona ikramiye ve promosyon bir arada

Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçilerin yüzü güldü. Kadro hayalleri gerçek olan taşeron işçiler, maddi kazanımlar da elde edecek. Kamuya geçen taşeron işçiler hem ikramiye hem banka promosyonu alacak. Paralar yakında ödenecek.

Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu.

İKRAMİYE ÖDENECEK

Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

PROMOSYON MÜJDESİ

Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak.

Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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