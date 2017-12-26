FİNANS

Taşerona kadro tarihi belli oldu

26 Aralık 2017 14:55

Çalışma Bakanlığı, taşeron işçilere kadro alımları ile ilgili açıklamada bulundu. Taşeron işçilerin kadro başvuruları 2 Ocak'ta başlayacak

Taşerona kadro tarihi belli oldu
24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile alt işveren işçilerinin kamuda istihdamı için yapılan düzenleme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenlemeye ilişkin önemli detayları açıkladı.
 
Bu kapsamda, düzenleme 2 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, başvurular 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacak.
 
Bu nedenle bu tarihten önce herhangi bir başvuruda bulunulması gerekmiyor. Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak ve geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacak. 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Alt işveren işçilerinin 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde, çalıştıkları alt işveren şirketlerine değil, istihdam edilecekleri kurumlara başvurmaları gerekiyor. Başvuruda bulunan alt işveren işçilerinin bilgileri, başvurdukları idarelerce elektronik ortama aktarılacak. İşçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında bir ihalede çalışıp çalışmadığı ilgili kurumlar nezdinde kontrol edilerek, çalıştıkları idarelerce sınav süreci başlatılacak. Bu işlemlerin ardından işçiler çalıştıkları kurumda istihdam edilecekler.
 
Diğer yandan alt işveren işçilerinin çalıştıkları alt işveren şirketlerine herhangi bir evrak ya da feragat belgesi vermesi gerekmiyor. 90 günlük sürecin sonunda, işçilerin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecek. İşçiler, kamuda istihdam edildikleri için, kadroya geçişleri nedeniyle çalıştıkları idare ile sulh sözleşmesi yapacaklar. Bu sözleşme, işçiler açısından herhangi bir hak kaybına sebep olmayacak, sulh sözleşmeleri idare ile yapılacak olup, bu durum alt işveren şirketlerine karşı işçinin haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyecek. Ayrıca alt işveren şirketleri de sulhe taraf olmayıp, bundan yararlanamayacaklar. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süresi ile izin sürelerinin hesabında geçmiş kıdemler İş Kanunu çerçevesinde dikkate alınacak. İHA
 
 
Hafta sonu yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile yüzbinlerce taşeron çalışana kadro imkanı getirilmişti.
 
 
 
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Okuyucu Yorumları14 yorum
  • 6 Oy
    Bu ülkenin başına taşeronu kitleri bitleri musallat edip kendi vatandaşının emeğinin alın terinin yarınlarının sömürülmesine sebep olan göz yuman en çok AKP hükümetleridir sözüm ona kanun çıkardılar yine oy tüccarlığının gündem değiştirmenin oldu bittilerin peşindeler kime kadro vermişler kitler bağlı ortaklıklar onların personellerine o kurumlarda çalışan taşeronlara kadro madro vermediler yine milleti kandırıyorlar...
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  • 6 Oy
    TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş'DE ÇALIŞAN TRAFO MERKEZİ ÇALIŞANLARI OLARAK KAPSAMDIŞI KALDIK. OYSA ASIL İŞLERİ YAPAN BİZİZ. MAHKEME KARARIMIZ BİLE VAR.
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  • 8 Oy
    BİZ BURALARDA VEKİL (VEKALETEN ASİL KADROLUDA Kİ ŞARTLARI TAŞIDIĞIMIZ İÇİN )DEMEDİK KARDEŞ KUSURA BKMA GEÇİÇİ DEMEDİK. MAAŞİ AZ DEMEDİK SENDE BUNLARA TAHAMMÜL EDİP GİDİP VERİLEN GÖREVE BOYUN EĞSEYDİN KUSURA BAKMA BEN 8 YILIMI VERDİM BU 4 CLİ EMEKLİ SANDIĞINDA ASKERİ ÜCRETIN BIRAZ ÜSTÜNDE MAAŞLA BİR YIL IKI YIL ÜÇ YIL DEMEDIK KİMSE KUSURA BAKMASIN BIZ KADRO DERDINDE MAKAM DA GÖZÜMÜZ YÖK SADECE 3 YILLIK İKİ YILLIK SONUNDA İŞSİZ KALMIYALIM DEVAMLILIK OLSUN BŞR YERE YERLEŞİM ÇOLUK ÇOCUĞUMUZU YANIMIZA ALİPAŞA BİR İŞ GUVENCEMIZ OLSUN DİYE ŞÜKREDİYORUZ ŞUAN Kİ 4 B YASASINA GEçELİ̇m YETER KADRO DEGİ
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  • 5 Oy
    Ne kadrosu ya, dalga mı geçiyosunuz belediyede ki taşeronlar aynı, sadece A firmasıydı şimdi B firması olacak. Kandırmayın insanları.
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  • 5 Oy
    Bu işte bir aksilik var bunlara bu şekilde kadro verdin iyi güzel yarın yine aynısı yine aynısı her seçim yalaşımı aynısı hem dört gün sonra sendikalar başlayacak şu hakkımızı alacağız bu hakkımız var diye devlet kendi kendini çıkmaza hizmet üretemez hale getiriyor bakın Yunanistan ne durumda halkın büyük çoğunluğu devlete çalışıyor batırdılar ülkeyi taşöreni kim icat etti bu ülkede
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  • 13 Oy
    soru memursunuz örnegin hukuk okudunuz avukat oldunuz devlet al sana avukatlık kadrosu diyor mu? Memur olabilirsin ama kamuya avukat olarak atanman için KPSS'ye girmen gerekiyor diyor.Şimdi buyuk çogunlugu torpille işe girmiş taşeronların kadro nasıl hakkı oluyor biri açıklasın bana. soru memursunuz örnegin hukuk okudunuz avukat oldunuz devlet al sana avukatlık kadrosu diyor mu? Memur olabilirsin ama kamuya avukat olarak atanman için KPSS'ye girmen gerekiyor diyor.Şimdi buyuk çogunlugu torpille işe girmiş taşeronların kadro nasıl hakkı oluyor biri açıklasın bana.
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  • 4 Oy
    Kit lerdeki arakadaşlar taşeron değilmi onlardan oy almayacakmısınız...
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  • 6 Oy
    padişah hazretleri kullarına mujdeler vermiş bırakın bu hikayeleri osmanlı çakmaları
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  • 16 Oy
    5 milyon KPSS ile atama bekleyen üniversite mezunu varken torpille işe giren taşeronlara kadro vermek ne derece doğru.Örnegin kadrolu devlet memurusunuz hukuk fakültesini bitirdiniz devlet al sana avukatlık kadrosu demiyor sınava gir diyor.Torpille işe girenlere bir gun bile çalismis olsalar nasil kadro veriyor?
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  • 6 Oy
    Hani taşeron kalmıyacaktı PTT devlet kuruluşu değil mi nerede kadro asgari ücrete devam
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  • 3 Oy
    Kadro verildi diye milletin gözüne baka baka yalan söylüyorlar. Devlet Hastanelerinde yüzlerce makina elemanı var,sizinki hizmet alımı personel değil diye almıyolar.Olan adama sen yoksun diyolar.!!!
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  • 10 Oy
    kendi yandaşları mutlu oldu kendi oydaşalrına verdiler mesela kurum sözleşmeli ama kadrolu değil 3 senedir zam yapmamış kurum kaç kişiyi çıkarmış onlara yok taşerona var yesinler bu durumda toplasan 4 bin kişi onlara yok haram olsun
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  • 16 Oy
    Sırf Oy için hiçbir partiden ses çıkmıyor. Böyle saçmalık olurmu beleşten kadro yazık günah o kadar sınavlara çalışan gençlere...
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  • 3 Oy
    Bu İŞTE. ÇOK BÜYÜK BİR OYUN VAR 4 CLİ ÇALIŞANLAR İÇİN KANUN HERKESİ KAPSAR AMA BİZİ SANKI AYLIK VEYAHUT SAATLİK ÇLİŞİYOR DİYE KAPSAM DIŞINDA TUTUYOR BU OYUNU HERKES DİKKATLİ OLSUN KANUN HERKESİ KAPSAR HUKUK YOLLARININ ŞAKIN İHMAL ETMEYİN HERKES HAKKINI ARADIN
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