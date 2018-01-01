FİNANS

Taşerona kadroda süreç başlıyor

01 Ocak 2018 13:55

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler, yarından itibaren 10 gün süreyle çalıştıkları iş yerinin ilgili birimine başvuruda bulunabilecek.

Taşerona kadroda süreç başlıyor

 Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvuru süreci başlıyor.

 
Buna göre, açıklanan idarelerde 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışanlar kadro başvurusunda bulunabilecekler.
 
Çalışanların; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.
 
Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak'ta sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine yapacak.
 
TAKVİM NASIL İŞLEYECEK?
 
Başvuruların ardından, hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.
 
SORULAR, ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ İLE İLGİLİ OLACAK
 
Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek. Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilecek. Yazılı sınav, sınav kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak şartı aranacak. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar "başarılı" ya da "başarısız" olarak tutanağa geçirilecek.
 
Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az 50 puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şart olacak.
 
Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından kurumun resmi internet adresinde ilan edilecek. İlan tebligat yerine geçecek, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacak.
 
Sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak.
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