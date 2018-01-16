FİNANS

Taşeronda son dakika gelişmesi

16 Ocak 2018 17:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan taşeron işçiler ile ilgili çok önemli son dakika açıklaması geldi. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını söyledi.

Taşeronda son dakika gelişmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  KİT'lerle ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını açıkladı. Basına kapalı AK Parti Grup Toplantısı'nda Bakan Sarıeroğlu taşeron düzenlemesi ile ilgili bilgi verdi.

 
 
50 BİN KİT İÇİN ÇALIŞMA YAPILMASI KARARI VERİLDİ
 
KHK ile çıkarılan taşeron düzenlemesine ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Sarıeroğlu, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için de ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA AÇIKLAMIŞTI
 
Farklı formüller bu konuda gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan da KİT'lerdeki taşeronlar ile ilgili çalışma yapılacağını söylemişti.
 
 
KİT NEDİR?
 
KİT, yani Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak adlandırılabilir. KİT'ler, devletin bir girişimci olarak iktisadi faaliyetlerde bulunmak üzere kurmuş olduğu işletmelerdir. Kamu işletmeciliği, gelir sağlama gibi mali amacın yanında, gelir dağılımına müdahale, ekonomide istikrar sağlama ve öncülük etme, geri kalmış yöreleri kalkındırma gibi ekonomik veya sosyal amaçların gerçekleştirilmesine de yönelik olabilir.
 
TCDD, Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), DHMİ, gibi kurumlar KİT'lere örnektir. KİT'lerde sözleşmeli memur olarak çalışılabilir, yani KİT'lerde çalışanlar 657'li bir memur gibi haklara sahiptir. Bu nedenle taşeron işçi kapsamına girmiyorlar.

 

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Okuyucu Yorumları16 yorum
  • 79 Oy
    lan yürü git. milletle alay ediyorsunuz. adam 10 yıldır hademe, sınavla kadro verecekmiş. ne soracaksın hademeye? cam silmenin incelikleri hakkında kompozisyon yazınız.. vileda soldan sağa mı çekilmeli yoksa sağdan sola mı? yerli ve milli temizlik ürünlerine 3 örnek veriniz..
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  • 28 Oy
    Bu yıl seçim var.
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  • 16 Oy
    mtv %40 açıklandı millet tepki gösterdi..reis talimatı verdi %25 e düşürdü reis kahraman oldu...oto cam filmlerinde cezalar milleti çıldırttı reis talimatı verdi düzenleme yapıldı ooooop reis gene kahraman ..şimdi aynı numara taşeronda haksızlıklar oldu reis gene araya girdi talimat verdi gene kahramanı oynayacak anlaşıldı...bu millet salak mı kardeşim madem bu oluyor neden reisin talimatını bekliyosunuz pabucumun bakanları ...bu iş talimat olunca oluyo madem niye zamanında yapmıyosunuz....ille de reisin talimatını bekliyosunuz...
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  • 21 Oy
    Beleşten memurluk o zaman kaldırın kpss yi herkes taşeron olsun
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  • 44 Oy
    Bende Bahçeli ile ilgili bir sürpriz durum var zannettim..
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  • 12 Oy
    Ahhhah ona da kadro verecekler 2019 da dostum
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  • 20 Oy
    Taşeron olsaydım keşke boşuna okumuşuz atanmayı bekliyoruz öğretmenler
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  • 12 Oy
    doğru düzgün kpss puanı olmadan üniversitelere kalkınma ajanslarına belediyelere tkdk lara doldurduğunuz yandaş taşeron işçi memurlar için de düzenleme yapın. kpss puanı 90 ve üzeri olup işsiz olanları atayın buralara. kul hakkı ateş gibi yakar insanı
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  • 8 Oy
    o iş geçti gari seçimde görüşürüz.
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  • 6 Oy
    kit miyiz bitmiyiz neyiz
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  • 5 Oy
    o bedava dan kadro biz uğraşalım KPSS te çalışalım onlar bedavadan kadro alsın zaten taşeron firmada çalışanların %100 torpilli. birde yorumlarda adam çağrı merkezi calışanlarınada kadro verilsin diyor. ALLAH ım hakkımı haram ediyorum
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  • 6 Oy
    170 , 182 gibi devletin temel işini gören çağrı merkezi çalışanları hala taşeron bu ciddi haksizlik
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  • 5 Oy
    asıl haksızlık taşerona kadro verilmesinde taşeronu top yekün kaldırılıp sınavla memur almak
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  • 4 Oy
    türk KIZILAYIN daki taşeronla ilgili durumu bilen varmı yazın.
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  • 44 Oy
    DÜŞMANLARINA KORKU SALAR DOSTLARINA GÜVEN VERİRİ bilin bakalım bu kimdir.
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  • 104 Oy
    Varsa yoksa taşeron, taşeron. Bıktık. 4B liler ne olacak. Taşeronlar beleşten kadroları ve ikramiyeleri kaptı. Allah'a şükretmeyi unutmayın.
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