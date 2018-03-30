FİNANS

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

30 Mart 2018 13:43

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, 4 C'den 4 B'ye (taşerondan kadroya) geçen çalışanların izin sürelerinde düzenleme gerçekleştireceklerini açıkladı.

Taşerondan kadroya geçenlere zam ve izin müjdesi!

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu. Ödül törenine katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Yüzde 10 ücret artışıyla ve izin sürelerini düzenleyerek 4C’den 4B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibari ile gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 2017 yılı Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ödül törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. 10 şirket yenilikçilik, etkililik, kapsayıcılık, iyi uygulama, sürdürülebilirlik alanlarında değerlendirildi ve sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle layık görüldü.

 

2002 yılına oranla çok daha iyi bir istihdam durumunda olduklarını belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "2017 yılına kadar 914 bin kişiyi işbaşı eğitim programlarından faydalandırdık. İstihdam rakamlarımız yeni açıklandı. Hem büyüyoruz hem de istihdamımızı artıyoruz. Şu anda 28 milyona ulaşmış bir istihdam oranına sahibiz. 31 milyona ulaşmış bir işgücü katılım oranına sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2017 yılında hayata geçirdiğimiz milli istihdam seferberliği kapsamında 1.5 milyon yeni istihdam oluşturmuşuz. Bu süreçte biz İŞKUR olarak 1 milyon 57 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etmişiz. 2002 yılına döndüğümüzde 65 bin kişilik bir işe yerleştirme performansı görüyoruz" diye konuştu.

 

"883 TL İLE 2 BİN 151 TL ARASINDA BİR PRİM DESTEĞİNİ VERECEĞİZ"

 

Prim teşviklerini artırdıklarını söyleyen Bakan Sarıeroğlu, "İmalat sanayi öncelikli sektörümüz oldu. Bugüne kadar asgari ücret üzerinden vermiş olduğumuz teşviklerimizin artık miktarını arttırmış durumdayız. Asgari ücretle prime esas kazancın üst limiti üzerinden 5 bin 412 TL’ ye kadar ulaşacak bir ücret üzerinden prim teşviklerimizi artık vermeye başlıyoruz. 883 TL ile 2 bin 151 TL arasında bir prim desteğini vereceğiz. İşverenlerimiz 1 yıllık yaptığımız teşvik uygulamalarımızın önlerini görme konusunda yetersiz olduğu ile ilgili bize bazı görüşlerini ifade etmişler. Uyguladığımız teşviklerin süresini bundan sonra 2020 olarak belirledik. İşbaşı eğitim programları ile ilgili süremiz 3 ay ile sınırlıydı. Bunun işgücünün nitelikli hale gelmesi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu programımızı imalat sanayinde 6 aya kadar uzatmış durumdayız ve verilen cep harçlıklarının miktarını da 61 TL’ye çıkarmış durumdayız. İş sağlığı ile ilgili primlerimiz ve genel sağlık sigortası ile ilgili primleri de yine biz kamu olarak karşılamaya devam edeceğiz" dedi.

 

İşbaşı eğitim konusunu da değinen Bakan Sarıeroğlu, "İş dünyamızın temsilcileri daha nitelikli bir eğitime ihtiyaç duyuyor. Burada da artık farklı bir felsefeyi ortaya koyuyoruz. Eğitim konusunda biz sadece finansman desteğini sağlayacağız. Bundan sonra iş dünyamızın çatı örgütlerinin organizasyonunda ihtiyaç duyulan hangi alanda eğitim alınmak isteniyorsa bu konuda hem eğitimin içeriğinin hazırlanması, hem de eğitimlerin uygulanması konusunda iş dünyamızla birlikte hareket edeceğiz. Bilişim konusunda daha da farklı bir uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Geleceğin meslekleri dediğimiz kodlama, siber güvenlik, bulut uzmanlığı, yazılım gibi konularda eğitim alma süresini 9 aya çıkarıyoruz. Gençlerimizin bu alanda ilgi ve alakalarının daha yüksek olması için verdiğimiz cep harçlıklarını 75 TL’ye çıkarıyoruz" diye konuştu.

 

 

KADROYA GEÇİŞ 2 NİSAN İTİBARİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLACAK

 

Taşeron işçiler konusunda sona geldiklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İşçilerimizle alakalı da önemli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Taşeron konusunda bu hafta son virajına girmiş durumdayız. Çalışmalarımızda büyük bir aksaklık yaşamadık. Birazcık algı operasyonlarına, bilgi kirliliklerine maruz kaldık ama sağlıklı şekilde yürütmüş durumdayız. Dün akşam itibariyle 4C’den 4B’ye geçecek kardeşlerimizi ile ilgilide kararnamemiz resmi gazetede yayınlanmış durumda. Yüzde 10 ücret artışıyla ve izin sürelerini düzenleyerek 4C’den 4B’ye emekçi kardeşlerimizin geçişini 2 Nisan itibari ile gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

 

Taşeron işçilerin kamuya geçişi ile ilgili sınavlarda ana muhalefetin tutumunu eleştiren Bakan Sarıeroğlu, "Ana muhalefet ile alakalı olarak da söylem konusunda bir sürü sıkıntılı sürece maruz kaldık. En sonuncusu bu sabah oldu. Hiçbir sorun yokken ortada sorun varmış ve sonrada bu sorunu çözüyormuş gibi bir algı oluşturup bizleri de o süreçte dolgu malzemesi gibi kullanmalarını da kınadığımı ifade etmek istiyorum. Sivas’ta yaşanan bir olayla alakalı olarak daha doğrusu yaşanmamış bir olayla alakalı olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda taşeron ile ilgili bir sınavımız da ki en temiz sınavların yapıldığı yer Sivas’taki bu Kredi ve Yurtlar Kurumuzla alakalı olarak yapılan sınavlardır. Sorulan soruyla alakalı olarak tamamen talimatnamede yer alan ‘’Bir lamba ne kadar sürede temizlenir’’ şeklinde bir soru. Bu soru temizlik talimatında madde olarak yer alan bir soru. Eğitim düzeyi düşük bir arkadaşımıza bu soru çıkmış. Herkesin eğitim düzeyine ve yaptığı işe göre sorular soruldu. Sadece oradaki lamba lafından dolayı yani ampule karşı bir alerjilerinin bir göstergesi olarak böyle bir söylem ortaya attılar. Ben bunun çok yazık olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra elendi vesaire dendi. Aradım. Bu sınavın nasıl yapıldığını kendisine anlattım. Söylemlerinin yanlış olduğunu ifade ettik. Dediği gibi bir sürecin olmadığını ifade ettik. Bunun haberini yapan gazeteyle de bizzat kendim görüştüm. Ondan sonra bugün ‘Bakan müdahale etti sorun çözüldü ’ şeklinde yeni bir manşet, zaten ortada bir sorun yoktu. Açıklanmış bir sınav sonucu yoktu" dedi.

 

Ödül töreninin ardından Bakan Sarıeroğlu, ödül sahipleri ile bir hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 87 Oy
    allah torpille ise girenlere is bulupta ailesi ac olan adamin ahini versin baska bisey demicem
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  • 71 Oy
    4b ve 4c de çalışanlar zaten siyasi olarak torpil ile devlet kadrolarına giren kişiler, asgari ücret üzerinden çalışam ve kadroya aldık dediğiniz lakin sadece belediyelerin kurduğu şirketlere geçen garibanlara ne yaptınız onu deyiverin
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  • 51 Oy
    kpss ye çalışıpta devlete giremeyen bende dahil enayi kesime kapak olsun buda.
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  • 56 Oy
    İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YALAN DOLAN..MİLYONLARCA ÇALIŞANI KADRO BAHANESİYLE İSTİFAYA ZORLADINIZ 10 YILDIR ÇALIŞAN TAZMİNAT HAKKINDAN VAZGEÇTİ...DIŞARDAKİ TAŞERONDAN ALIP İÇERDEKİ TAŞERONA VERDİNİZ.. BELEDİYENİN VEYA KAMU KURUMLARININ KENDİ BÜNYESİNDE OLMADIGI SÜRECE HİKAYE BU TAM BİT TİYATRO...X ŞİTKETTEN ALINDI Y ŞİRKETE VERİLDİ ..BU OYUNUDA KOYUNLAR BAGIRA BAGIRA YEDİ..YAZIK ÇOK YAZIK
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  • 39 Oy
    özel sektör calışanı ölsül o zaman ...
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  • 24 Oy
    hadi ordan... müjdeymiş...
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  • 34 Oy
    aman yapın boş beleş işe girdiler o kadar kpss na giren insanların haklarını böyle sorumsuzca dagitin
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  • 13 Oy
    4-c taşeron değil ki...
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  • 12 Oy
    Taşeron ücretli öğretmenin maaşlarına düzenleme ne zaman yapılacak
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  • 10 Oy
    Türk hava yollarında çalışan taşeronlar neden kadroya alınmadı neden bu konuyla ilgili bi haber yok
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  • 8 Oy
    Özel sektöre el atamayan bu cesareti gösteremeyen, özel sektörden topladığı vergileri kamudakilere peşkeş çeken kamu çalışma bakanlığına hakkımız zehir zıkkım olsun.
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  • 4 Oy
    torpille bakanlığı kaptıktan sonra ALLAHa şükreder oldu para tatlı geldi tabi
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  • 3 Oy
    BİZLER 657 TABİ ASİL KADROLU YERİNE VEKÂLETEN CALISIYORUZ DİYANETTE BİZLERİ NEDEN KAPSAMIYOR HANİ 657 TABİ 4C Lİ TESCİL SİCİL OLANLAR VE GEÇİCİ MADDEDE ARTIK PERSONEL CALİSTİRİLMİYACAGİNİ SÖYLENDİ KANUN ÇIKTI YURURLUGE GİRDİ İKİNCİ KEZ RESMİ GÖSTE DE YAYONLANDI DIYORSUNUS
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  • 1 Oy
    arkadaşlar sahtekarlığın böylesine biz görmedik bizi sigortalı olarak 4G ile gösteriyor maaşta 4C maaşı vermemek için resmiyette bizi 4C ile gösterdiği herhalde bizi bu kanundan faydalan durmuyor hakkımızı idari mahkemede arayacağız
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  • 4 Oy
    bu çok iyi bir haber ya.çalışanlar %3 yerine %10 zam alması inanılır gibi deil.1 nisana daha 2 gün var.şaka mı bu.
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  • 5 Oy
    BU KONUNUN TAŞERONLARLA BAĞLANTISI YOK, BU KONU 4/B DEN 4/C YE GEÇENLERİ İLGİLENDİRİYOR
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  • 7 Oy
    SAYİN BKNIM BİZDE 657 DE 4C Lİ GEÇİCİ CALISIYIRUZ BİZ VARMIYIZ KURUM SİZ YOKSUNUZ DIYOR
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  • 16 Oy
    4a lar ne olacak kadroya geçtik zam yoksa neye yarar
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  • 31 Oy
    Tsk özlük hakları ne olcak astsubay
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  • 49 Oy
    Ne yapsa yaranılmıyor bu mıllete
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