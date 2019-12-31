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  4. Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik

Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 21:02 | Son Güncelleme

Tasfiye Yönetmeliği'nde değişiklik

Tasfiyelik eşyanın Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme müdürlüklerince teslim alınma süresi 30 güne çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığının, Tasfiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin 4. mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, daha önce belgelerin geliş tarihinden itibaren 15 gün içinde Tasfiye İşletme ve Perakende Satış İşletme müdürlüklerince teslim alınan tasfiyelik eşya, söz konusu yönetmelik değişikliğiyle 30 gün içinde alınacak. Düzenleme yarından itibaren geçerli olacak.

Tasfiyelik hale gelen eşyanın hak sahibi, ihale ilanının yayımlandığı, perakende satış kararının alındığı veya diğer tasfiye yollarına göre yapılan tasfiyede onay tarihine kadar gümrük müdürlüğüne başvurarak söz konusu eşyayı bir gümrük rejimine tabi tutmayı talep edebilecek. Bu eşya için kısmi talep yapılamayacak.

Eşya hak sahibinin talepte bulunduğu tarih itibarıyla eşya için tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmemiş ise gümrük idaresince faturada kayıtlı döviz cinsinden CIF değerinin yüzde 1'inin 10 gün içinde döner sermaye hesabına ödenmesi gerektiği eşya sahibine tebliğ edilecek.

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