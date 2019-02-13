Taşıt kredileri 6,5 milyar liraya geriledi

Bireysel tüketicilerin bankalardan kullandığı taşıt kredisi geçen yıl 6,5 milyar liraya gerilerken otomotiv pazarı da yüzde 35,06 daraldı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerinden derlediği bilgilere göre bankaların kullandırdığı taşıt kredisi 2018'de 6 milyar 528 milyon 181 bin liraya geriledi. Taşıt kredileri 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azaldı.

İstanbul, bu dönemde en fazla taşıt kredisinin kullanıldığı il olmayı sürdürdü. Toplam taşıt kredilerinin yüzde 34'ü İstanbul'da kullanıldı. İstanbul'daki taşıt kredileri miktarı, yıllık bazda yüzde 11,3 azalarak 2 milyar 233 milyon 903 bin liraya geriledi.

İstanbul'u 561 milyon 656 bin liralık (yüzde 8,6) taşıt kredisi ile Ankara, 434 milyon 395 bin liralık (yüzde 6,7) taşıt kredisi ile İzmir izledi.

Bayburt, bu dönemde 1 milyon 995 bin liralık taşıt kredisinin en az kullanıldığı il olarak kayıtlara geçti. Bayburt'u 3 milyon 665 bin lira ile Tunceli, 3 milyon 715 bin lira ile Kilis, 4 milyon 348 bin lira ile Iğdır ve 4 milyon 463 bin lira ile Gümüşhane takip etti.