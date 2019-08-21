Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve bölge halkının 'beyaz altın' olarak nitelendirdiği Taşköprü sarımsağı, geçtiğimiz ay tarladan toplandı. İlçede 25 bin dekar alanda, yılda ortalama 25 bin ton üretilen sarımsak, bu yıl 8 ile 25 lira arasında satışa sunuldu. Yüzyıllardan beri hem sofraların vazgeçilmez lezzeti hem de çeşitli hastalıkların şifası olarak tüketilen sarımsak, bu yıl üreticilerin de yüzünü güldürdü.

'ENDİŞEM SARIMSAK İTHAL EDİLİR Mİ?'

Üreticilerin bu yılki sarımsak fiyatlarından memnun olduğunu belirten Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu, "Sarımsak fiyatları gayet güzel. Üreticimiz gayet memnun. Sarımsak daha önce düşük fiyatlardan başlayıp yükseliyordu. Bu yıl fiyatlar direkt yüksek başladı. Haftadan haftaya da artış gösteriyor. Rekolteyle ilgili rakam vermek için şu an erken; ama geçen yılla aynı sarımsak dikildi. Ancak, bu yıl iki defa doluya maruz kaldı sarımsaklarımız. Benim endişem, fiyatlar böyle sürekli yükseldikçe acaba dışarıdan sarımsak ithal edilir mi? Böyle bir durumda üreticimiz daha çok mağdur olacaktır" dedi.