FİNANS

Taşköprülü üreticiler sarımsak fiyatlarından memnun

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünyada en kalitelisi üretilen ve bölge halkının “beyaz altın” olarak nitelendirdiği sarımsağın kilosu 18 ila 40 TL arasında satılıyor. Aşırı yağmur ve dolu nedeniyle rekolte kaybı yaşayan üreticiler ise fiyatlardan memnun.

Taşköprü ilçesinde her hafta salı günleri kurulan sarımsak pazarında 1. kalite sarımsak 38-40 TL, 2. kalite sarımsak 25-30 TL, 3. kalite sarımsak ise 18-23 TL arasında alıcı buluyor. Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayan Taşköprü’de bu sene de hasat döneminde yağan aşırı yağmur ve doludan kaynaklanan rekolte düşüşünün sarımsak fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyleyen üreticiler, fiyatların makul seviyede olduğunu, verimde kaynaklanan kaybın fiyattaki yükselişle ancak karşılanabildiğinin altını çizdiler.

Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu ise artan sarımsak fiyatlarını şu şekilde değerlendirdi:

“Sarımsak fiyatları bu yıl yüksek, üreticilerimiz de mutlu. Bu seneki fiyatların yüksek olması rekoltede yaşanan düşüşle alakalı ancak şunu da hemen belirtelim sarımsak üretimi yapan diğer bölgelerde de bir rekolte düşüşü var. Biz Türkiye’de üretilen sarımsakların yüzde 25’ini karşılıyoruz ama fiyatları biz belirleyemiyoruz. Sarımsak piyasası arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Bu arada fiyatların bu seviyede olmasının farklı nedenleri de var, girdi maliyetleri de yüksek, gübre mazot olsun, işçi fiyatları olsun, hepsi artı maliyet olarak fiyatlara yansıyor. Öte yandan tüketici açısından bu fiyatların kurtarır şekilde şudur örneğin pazardan 4 kilo domates alırsınız 1 haftada tüketirsiniz ve haftaya tekrar 4 kilo domates daha almak zorundasınız ancak 4 kilo Taşköprü sarımsağı bir aileye 1 yıl yeter.”

KAYNAK:İHA


Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyorAraç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taşköprü Kastamonu

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye'ye borcu 350 milyon euro

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Türkiye’de ilk kez üretildi: 10 milyonluk gelir getirmesi öngörülüyor

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Araç sahiplerine kötü haber

Araç sahiplerine kötü haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor

Borsa İstanbul pazar yapısı güncelleniyor

Motorine 14 kuruş indirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yarım puan düşürüldü

Gecikme zammı yüzde 2'ye çekildi

Avukatlık hizmetlerinde KDV indirildi

Erdoğan imzaladı! KDV bugün itibariyle düştü

Taşıt kredisi kampanyasına Toyota ve Mercedes de dahil oldu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Apartman dairesinde tıp merkezi açılmasına izin verilmeyecek

Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıp merkezleriyle ilgili önemli değişiklik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.