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Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın çok sayıda, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi. Uzun tatil sonrası, oto sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. İzmir'de tatil döneminde meydana gelen kazalar ve arızalar nedeniyle çok sayıda araç tamircilere getirildi. Yoğunluk karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Uygun tamirci bulmaya çalışan vatandaşlar, araçlarının onarılması için g

Tatil dönüşü işleri yüzde 50 artınca randevu sistemine geçtiler

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılmasıyla birlikte özellikle büyük kentlerde yaşayanlar, ya tatile çıktı ya da farklı kentlerdeki akrabalarını ziyarete gitti. Milyonlarca kişinin akın ettiği tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı, yollar, plajlar, oteller tamamen doldu.

Tatilde bunların yanı sıra tüm uyarılara rağmen üzücü kazalar da meydana geldi. Trafik kazalarında bayram süresince yüzden fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

Uzun bayram tatili sonrasında oto sanayi sitelerinde yoğunluk yaşanmaya başlandı. Araç sahipleri, sanayi sitelerindeki oto tamircileri ile yetkili servislere akın etti. Tatil süresince arıza yapan, kazalarda hasar gören araçlar, oto tamircilerinin iş yükünü bir anda arttırdı. Talep karşısında çaresiz kalan tamirciler, randevu ile çalışmaya başladı. Vatandaşlar da uygun tamirci bulabilmek için sanayi sitelerinde saatlerini geçirdi. Tamirci ya da yetkili servis bulmaya çalışan vatandaşların, araçlarının onarımı için günlerce beklemek zorunda kalacakları belirtildi.

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'İŞLERİMİZ YÜZDE 50 ARTTI'

İzmir'deki 2'nci Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Ali Besler, işlerinde yüzde 50'ye varan artış yaşadıklarını söyledi. Ali Besler, "Dokuz günlük bayram tatilinde herkes yola çıktı. Araçlar binlerce kilometre yol yaptı. Bundan dolayı da bazı araçlar bakımsızlıktan arızalandı, bazı araçların da bakım zamanları geldi. Bayramdan sonra insanlar araçlarını sanayi sitelerine getirmeye başladı. Mesainin başlamasıyla birlikte bizim de işlerimiz açıldı. Yapabileceğimiz kadar aracı kabul etmeye başladık. Fazlası için randevu veriyoruz, vatandaşlardan o günlerde araçlarını getirmelerini istiyoruz" dedi.

Hasarlı araçların kaporta onarımı işlerini yapan Sebahattin Arat da, "Bayram tatilinde ufak tefek kazalar da büyük kazalar da yaşandı. Bayramdan sonra bu araçların tamirlerine başladık. Tatilin uzun olması, daha fazla aracın yola çıkmasından dolayı kazalarda da artış oluyor. Bunun sonrasında bizim işlerimizde de normal zamana göre üç kat artış yaşandı" dedi.

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Aracını tamir ettirebilmek için çok sayıda tamirciyi gezdiğini, son olarak tanıdıkları aracılığıyla randevu alabildikleri bir tamirci bulduklarını anlatan Nermin Köse Binici ise, "Bayram tatilinden sonra birkaç onarım için aracımızı getirdik. Hasarlar oluşmuştu, onun için geldim. Bayram ziyaretlerinde yoğunluk yaşamıştık. Sanayi sitesinde büyük yoğunlukla karşılaştım. Birkaç yerden aracımızı teslim edemeden dönmek zorunda kaldık. Son olarak buraya getirdik" dedi. DHA

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