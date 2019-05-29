'Tatil fırsatı maillerine dikkat edin, sahte olabilir'

Kaspersky Lab’tan yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, popüler konaklama platformlarından geliyor gibi görünen 8 binden fazla kimlik avı saldırısı belirledi. Bunun yanı sıra, yasal bir seyahat şirketinden gönderilmiş gibi duran e-postalar yüzünden çok sayıda kullanıcı ücretli telefon servislerine kayıt oldu.

Spam ve kimlik avı yöntemleri en etkili saldırı vektörleri arasında bulunuyor. Bu tür saldırılarda, sosyal mühendislik olarak da bilinen yöntemle, markaya duyulan güven gibi insan davranışlarından yararlanılıyor. Saldırılar genellikle çok inandırıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Saldırganlar gerçeğiyle neredeyse aynı olan sahte siteler kurarak, kurbanların banka kart bilgilerini alıyor veya olmayan bir ürün ya da hizmete ödeme yapmalarını sağlıyor.

Araştırmacılar yalnızca tek bir günde (21 Mayıs), popüler uçak bileti ve konaklama rezervasyon platformlarından geliyor gibi görünen yedi farklı e-posta grubu tespit etti. Bunların üçü, kısa bir ankete katılıp bağlantıyı paylaşmak karşılığında ücretsiz uçak bileti teklif ediyordu. Anketteki ilk üç sorudan sonra, kullanıcıdan telefon numarasını girmesi isteniyordu. Dolandırıcılar bu numarayı alıp kurbanı ücretli mobil servislere abone yapıyordu.