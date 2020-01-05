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  4. Tatilciler Uludağ'a akın etti

Tatilciler Uludağ'a akın etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Hafta sonunu fırsat bilen tatilciler, kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’ı tercih etti. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar, ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hafta sonu tatilci akınına uğradı. Kar kalınlığının 80 santimetreye kadar çıktığı zirvede pistler dolup, taştı.

OTELLERDE YER KALMADI

Otellerde de doluluk oranı yüzde yüzlere ulaşırken, tatilciler kayak yaparak karın keyfini çıkarttı. Adeta adım atmaya yerin olmadığı pistlerde acemi kayakçılar ise ortaya renkli görüntülerin çıkmasına sebep oldu.

TELEFERİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Öte yandan, hafta sonu tatil sebebiyle vatandaşların bazıları araçlarıyla, bazıları ise teleferikle Uludağ’a çıktı. Yoğunluk sebebiyle teleferikte uzun kuyruklar oluştu. Teleferiğe binmek isteyen tatilcilerin dışarıya kadar kuyruk oluşturduğu görüldü. Uzun süredir teleferik sırasında olduğu söyleyen tatilciler, sıranın yaklaşık 1 buçuk saat sonra geldiğini söyledi.

Öte yandan jandarma ekipleri de, Milli Parklar’daki gişelerde kar lastiği ve kimlik kontrolü yapıyor. Kar lastiği olmayan veya uygun olmayan araçların zirveye çıkmasına müsaade edilmiyor.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
Uludağ tatil

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