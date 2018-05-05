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Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Osman Ayık, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin de etkisiyle bu sene temmuz ve ağustos aylarında otellerde ciddi doluluk yaşanacağını belirterek, tatil planı yapan vatandaşlara "elinizi çabuk tutun" uyarısında bulundu.

Tatilcilere 'elinizi çabuk tutun' uyarısı!

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrek turizm rakamları ve gelecek dönemin turizm beklentilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, yılın ilk üç ayında turizmde yüzde 34,88 artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçinin ağırlandığına ve turizm gelirinin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artış göstererek, 4 milyar 425 milyon 237 bin dolara çıktığına dikkati çeken Ayık, bu rakamların son derece umut vadeden bir seviyede olduğunu dile getirdi.

Turizm gelirlerinde de artış trendinin yakalandığına işaret eden Ayık, sene başında yapılan erken rezervasyonların tüm bu gelişmelerin bir işareti olduğunu kaydetti.

"50 MİLYON TURİST HEDEFİNE İKİ YIL İÇERİSİNDE ULAŞILABİLİR"

TÜROFED Başkanı Ayık, "Oranlar yılın bütününü kapsamayabilir ama şöyle bir gerçek var; turizmde esas büyük rakamları yılın geri kalan döneminde yakalayacağız. Bazı destinasyonlarda nisan rakamları da gayriresmi olarak açıklandı. Bu rakamlara baktığımızda da artış devamlılığını görüyoruz. Yılın bütününde çift haneli bir büyümeyi gerçekleştireceğiz gibi gözüküyor." dedi.

Türkiye'nin turizm hedeflerinde arzu edilen seviyeye doğru ilerlediğini aktaran Ayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Turizmde 2018 yılında 2014'teki seviyeye yaklaşarak, 40 milyon turist bandına geleceğiz gibi gözüküyor. Bu sektör olarak kaybettiklerimizin sayısal anlamda telafisini sağlayacaktır. Fakat tabii gönlümüzde yatan başka rakamlar var. Türkiye'nin 2023 hedeflerinden biri olan '50 milyon turist' rakamına bu süreyi beklemeden, iki yıl içerisinde ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Konjonktürel veya farklı bir sıkıntı yaşanmazsa 2020'de 50 milyon turist ve kişi başı bin dolara yakın turizm geliri hedeflerini yakalarız. Şu anki gidişat bunu gösteriyor."

"TESİSLER ÇOK YOĞUN DOLULUK ORANLARINA ULAŞACAK"

Ayık, seçim sürecinin turizmde iç pazarı doğrudan etkilediğini belirterek, haziran ayına yönelik rezervasyonların ileriki aylara kaydırıldığını ifade etti.

Özellikle temmuz ve ağustos gibi aylarda ciddi bir yığılma yaşanacağına dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"Temmuz, ağustos ayları hem yurt içi hem de yurt dışı olarak en yoğun aylar. Seçimden dolayı bu aylara kaydırılan rezervasyonlar da var. Bu nedenle temmuz, ağustos ayları için tatil planı yapan vatandaşların otellerde yer bulma konusunda sıkıntıları olabilir. Rezervasyonunu kaydıracak ya da bu dönemlere rezervasyon yaptıracaklar ellerini çabuk tutmalı. Tesisler eylül ayını da içine alacak şekilde çok yoğun doluluk oranlarına ulaşacaklar. Sadece tatil bölgeleri olarak değil, İstanbul'da da göreceğiz bunu."

"TURİZM İSTİŞARE KURULUNUN HUKUKİ ALT YAPISI OLUŞTURULMALI"

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, geçen hafta 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yollarının iştirakiyle turizmde "çatı örgüt" olarak oluşturulan Turizm İstişare Kurulunun (TİK) önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Turist sayısı ile turizm gelirinin artırılması için projeler üretecek TİK'in yapısı ve etkinliğiyle ilgili yürütülmesi gereken önemli çalışmalar bulunduğunu aktaran Ayık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Turizm İstişare Kurulunu daha geniş tabanlı bir hale getirmek, sektörün tamamını kapsayacak şekilde dışarıda kalan yapıları da içerisine dahil etmek gerekiyor. Ayrıca Turizm İstişare Kurulunun mutlaka hukuki alt yapısının oluşturulması ve bütçesi olan bir yapıya dönüştürülmesi lazım. Bu yolla, kamu-özel sektör iş birliği ve yeni bir yönetişim anlayışıyla hem turizm sektörüne hem de Türkiye'nin ekonomik büyümesine maksimum düzeyde katkı sağlanabilir."

AA

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