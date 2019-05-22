FİNANS

Tatilde ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olması çağrısında bulunuyor.

Tatilde ve bayramda 'sahte para mağduru' olmayın

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, konuya ilişkin "Kalpazanlar, başta para değişiminin yoğun olduğu turizm bölgeleri olmak üzere kalabalık alışveriş ortamlarında sahte paraları piyasaya sürmek üzere harekete geçiyor. Vatandaşlarımız, hepsini olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotları mutlaka kontrol etmeli" dedİ.

Tüketici Başvuru Merkezi Hukuk Komisyonu Başkanı Emergenise "Tüketiciler, yaz mevsiminde ve bayramlarda aceleden, tatil rehavetinden veya sıcağın yol açtığı dikkatsizlikten sahte paraları fark edemeyebiliyor. Mağdur olmamak için özellikle şüphelenilen para alınmadan önce mutlaka incelenmeli. Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri banknotun kağıt kalitesidir" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
kalpazan tüketici örgütleri sahta para uyarı

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