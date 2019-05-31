'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'

Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yol hazırlıklarının başladığını, bu akşamdan itibaren tatil süresince 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını beklediklerini kaydederek, tatile ya da aile ziyaretine gideceklerin bütçe hesabı da yaptığını bildirdi.

Özellikle akaryakıt ücretlerinin artan petrol fiyatlarına paralel yükselmesinin ulaşım maliyetini de yukarı çektiğini dile getiren Kalsın, alınacak basit önlemler ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kalsın, ulaştırma alanında son dönemde verimlilik çalışmalarına odaklanıldığını belirterek, çok basit önlemlerle ülkenin yılda milyarlarca lira tasarruf edebileceğinin altını çizdi.

Murat Kalsın, "Söylediğim gibi tatil boyunca 15 milyon aracın yola çıkmasını öngörüyoruz. Basit önlemlerle araç başı 50 liralık bir tasarruf sağlamak bile ülke ekonomisi için 750 milyon liralık değer anlamına geliyor." diye konuştu.

SAATTE 95 KİLOMETRE HIZI GEÇMEYİN

Kalsın, uzun yol seyahatlerinde yakıt tasarrufu için alınacak önlemlere değinerek, aracın yakıt verimliliğinde lastiğin önemli bir fonksiyon olduğunu, yakıt tüketimini yüzde 5-10 arasında etkilediğini söyledi.