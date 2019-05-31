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'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın, bayram tatili boyunca 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını öngördüklerini belirterek, "Alınacak basit önlemler ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmak mümkün." dedi.

'Tatilde yakıt masrafını yüzde 15 azaltmak mümkün'

Kalsın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 günlük bayram tatili için yol hazırlıklarının başladığını, bu akşamdan itibaren tatil süresince 15 milyona yakın aracın yollara çıkmasını beklediklerini kaydederek, tatile ya da aile ziyaretine gideceklerin bütçe hesabı da yaptığını bildirdi.

Özellikle akaryakıt ücretlerinin artan petrol fiyatlarına paralel yükselmesinin ulaşım maliyetini de yukarı çektiğini dile getiren Kalsın, alınacak basit önlemler ve araç kullanma alışkanlıklarını değiştirerek akaryakıt giderini yüzde 15 azaltmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Kalsın, ulaştırma alanında son dönemde verimlilik çalışmalarına odaklanıldığını belirterek, çok basit önlemlerle ülkenin yılda milyarlarca lira tasarruf edebileceğinin altını çizdi.

Murat Kalsın, "Söylediğim gibi tatil boyunca 15 milyon aracın yola çıkmasını öngörüyoruz. Basit önlemlerle araç başı 50 liralık bir tasarruf sağlamak bile ülke ekonomisi için 750 milyon liralık değer anlamına geliyor." diye konuştu.

SAATTE 95 KİLOMETRE HIZI GEÇMEYİN

Kalsın, uzun yol seyahatlerinde yakıt tasarrufu için alınacak önlemlere değinerek, aracın yakıt verimliliğinde lastiğin önemli bir fonksiyon olduğunu, yakıt tüketimini yüzde 5-10 arasında etkilediğini söyledi.

Aracın lastik basıncının kullanım kılavuzunda önerilen ayarda olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kalsın, şu önerilerde bulundu:

"Yeterince şişmemiş lastikler yakıt giderini artırır. Araç, saatte 95 kilometre yerine 115 kilometre hızda kullanıldığında yüzde 15 daha fazla yakıt tüketir. Motor yüksek devirde kullanılmamalı ve motor devrine uygun vites kullanılmalı. Kalkışlarda, sürüş sırasında ve vites değiştirirken ani gaz verilmemeli. Radyal lastik kullanılmalı. Bu lastikler şehir içinde ve özellikle otoyolda yakıt tasarrufu sağlar ve daha uzun ömürlüdür."

'CAMLARI KAPALI TUTIN, DEPOYU AŞIRI DOLDURMAYIN'

Kalsın, sürüş esnasında camların kapalı olması veya hava değişimini sağlayacak kadar açılması gerektiğini belirterek, bunun da önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayacağını bildirdi.

Araçta üretici firmanın önerdiği yakıtın kullanılması ve deponun aşırı doldurulmaması gerektiğini aktaran Kalsın, bu durumun yakıt sızıntılarına ve buharlaşma kayıplarına neden olabileceğini söyledi.

Kalsın, araçta mevsimine uygun motor yağı kullanılmasının ve motor yağı değişimi sırasında yağ filtresinin de değişmesi gerektiğinin unutulmaması uyarısında bulunarak, bu durumun hem yakıt tasarrufu hem de motorun ömrü açısından önemli olduğunu kaydetti.

Aracınızın periyodik bakım ve ayarlarının zamanında yaptırılması gerektiğini dile getiren Kalsın, "Uygun şekilde bakımı yapılmazsa araçtaki mekanik sistemlerin hemen hemen hepsi yakıt tüketimini artırır. Aracın egzoz gazı ölçümlerini periyodik olarak yaptırın. Motor hava filtresini belirli periyotlarda temizleyin ya da değiştirin." diye konuştu.

İSTANBUL-ANTALYA ARASINDA 100 LİRALIK TASARRUF

Kalsın, İstanbul'dan çıkıp Antalya'ya gidecek ve tatil sonrasında evine dönecek bir otomobilin yaklaşık bin 400 kilometre yol kat edeceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tatilde de ortalama 150 kilometrelik bir mesafenin gidileceğini hesaba katarsak bu rakam bin 550 kilometreye çıkıyor. Orta sınıf bir araç 700 kilometrede yaklaşık 45-50 litre yakıt tüketiyor. Yani tüm yolculuk boyunca yaklaşık 100 litre akaryakıt harcayacak. Benzinli bir otomobilin yakıtı için ödenecek ücret 700 TL'ye ulaşıyor. Oysa 95 kilometrenin üzerine çıkmadan, radyal lastik kullanarak yüzde 15 tasarruf etmek mümkün, bu da 100 TL'lik bir tasarruf anlamına geliyor."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın 9 günlük bayram tatili akaryakıt

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