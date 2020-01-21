FİNANS
  4. Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak

Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesi ürettiği lezzetlerin dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmesi için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile ortak hareket edecek.

Denizli’nin Tavas ilçesi ürettiği lezzetlerin dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmesi için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ile ortak hareket edecek. Tavas, Egeli gıda ihracatçılarının üretim merkezi olacak.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık’ın organizasyonunda Tavas’ta yaş meyve sebze üreticileri ile bir araya geldi.
Tavas’ta düzenlenen toplantıda söz alan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Tavas’ta yetişen ürünlerin pazarlanması ve ihraç edilmesi konusunda tüm imkanlarıyla üreticilerin yanında olacaklarını, olası işbirlikleriyle sektörün konumunu güçlendirmek için çalışacaklarını dile getirdi.
Tavas’taki potansiyeli yerinde görmenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Uçak, "Farklı kliması ile giderek artan sera yetiştiriciliği, kornişon salatalığı, domatesi, üzümü, eriği, kirazı, elma çeşitleri, armut çeşitleri, kavunu, cevizi, bademi ile Ege Bölgemizde önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olmaya aday olan Tavas’ta yetiştirilen ürünler ihracatçı firmaların ilgisini giderek daha fazla çekmektedir. Ziyaretimizin bu anlamda faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

2020 ihracat hedefimiz 1 milyar dolar
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği bünyesinde meyve sebze mamulleri ihracatçılarının da faaliyet gösterdiği bilgisini veren Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu ovada yetişen ve taze olarak değerlendirmenin yanında işlemeye uygun meyve ve sebzeler de mamul ihracatçısı firmalarımız tarafından değerlendirilebilir. EYMSİB olarak yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda faaliyette bulunuyoruz. Yurt içinde üreticilerimizle her zaman temas halindeyiz. Son 2 yılda İzmir’de Kemalpaşa, Selçuk, Seferihisar, Ödemiş ilçelerinde, Manisa Alaşehir’de, Muğla Ortaca’da, Afyon Sultandağı’nda üreticiler ile toplantılar organize ettik, onların sorunlarını dinledik ve çözümler bulmaya çalıştık. Yurt dışında da ürünlerimizin tanıtımı için Almanya, Japonya, Çin, Hong Kong, Rusya ve Fransa’da fuarlara katılarak tadım etkinlikleri düzenledik. Bu çalışmalar sonunda 2019 yılında 890 milyon dolarlık ihracat rakamıyla birliğimizin 53 yıllık tarihinde ihracat rekorunu kırdık. 2020 yılı ihracat hedefimiz ise; 1 milyar dolar. Bu ihracat rakamına Tavas’ın da katkı sağlaması için ortak hareket edeceğiz."

Tüm yaş meyve sebze grubunda çalışmalarımız devam ediyor
İlçede ürün deseninin arttırılması, ihracata yönelik ürünlerin yetiştirilmesi, sözleşmeli üretim modeli esas alınarak yeni yatırımcıların sektöre dahil olması için; sektörün ana paydaşları ile güç birliği yaptıklarını belirten Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık; ‘’Tavasımızı kısa sürede ‘Yayla Seracılık Merkezi’ haline getirip İhracatta kendisinden söz ettirecek olan üretimimiz ile hem üreticimizin hem de bölge halkımızın kazanmasını amaçlamaktayız. Sadece Seracılık alanında değil, ihracata yönelik tüm yaş meyve sebze grubunda çalışmalar da yapıyoruz. Bölge halkımızın ekonomik yönden kalkınmasını sağlamak, özellikle gençlerimizin kendi işlerini kurmalarına öncülük etmek en büyük hedefimizdir. Bugün burada İlçemiz Tarımına katkı sağlamak için ziyaretimize gelen değerli misafirlerimiz Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Başkanımız Hayrettin Uçak beye, yönetim kurulu üyelerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, toplantımızın Tavas’ımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Tavas Belediyesinde düzenlenen toplantıya; Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve yönetim kurulu üyeleri, Tavas İlçe Tarım Müdürü Halil Nas, Tavas Ziraat Odası Başkanı Süleyman Tozlukoğlu, Tavas Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Ceviz, Tavas Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Orhan Akyol, Biktisel Koruma Şube Müdürü Ali Yılmaz, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Meyve bahçeleri ve seralar ziyaret edildi
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak başkanlığındaki heyet toplantı sonrasında, Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık ile birlikte, meyve-sebze bahçeleri ve seraları ziyaret etti. Soğuk hava tesislerinde incelemelerde bulundu.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve EYMSİB Yönetim Kurulu, Tavas’taki temasları sonrasında Geçmiş Dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir araya geldi. Ziyarette, ihracatın arttırılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
Hububatta 12 ayda 7 milyar dolarlık ihracatHububatta 12 ayda 7 milyar dolarlık ihracat
Yeniden ihaleye çıkıyorYeniden ihaleye çıkıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Türk dönerine sertifikasyon geliyor

Türk dönerine sertifikasyon geliyor

Universal Havacılık, Türkiye pazarına adım attı

Universal Havacılık, Türkiye pazarına adım attı

Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Soğuklarla birlikte elektrikli ısıtıcıların satışları da arttı

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Emekli promosyonları ne kadar? Emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

Vestel Proje Ortağım, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda sektörle buluşacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.