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  4. Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sivil toplum örgütleri, Tunçbilek Termik Santralinin faaliyetinin durdurulması konusunda toplantı yaptı.Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya ilişkin Ramazan İlhan basın açıklamasında bulundu.

Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sivil toplum örgütleri, Tunçbilek Termik Santralinin faaliyetinin durdurulması konusunda toplantı yaptı.
Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan toplantıya ilişkin Ramazan İlhan basın açıklamasında bulundu. Tes-İş Kütahya Şubesi Başkanı Ramazan İlhan, "1 Ocak 2020’den bu yana durdurulan termik santrallerle alakalı kamuoyunda bazıları bilgisizlikten, bazıları da kasıtlı olabilir, bu bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak, yaşanan süreci termik santrallerinin durumunu özetlemek için burada toplandık. Netice itibariyle burası her ne kadar özelleştirilmiş olsa da milli servettir. Bu ekonomik değerin Kütahya ekonomisine katkı sağlayan, Kütahya’nın en büyük santrallerinden 2 santralimizin kış şartlarında donmak üzere, milli servet heba olmasın amacımız bu. Kamuoyunda doğru bilinen çok yanlışlar var, onları da bu ziyaretlerimizde düzeltmeye çalışıyoruz. Baca gazı arıtma sistemlerinin nasıl bir şey olduğunu, 100 milyon dolarlık büyük bedeller gerektirdiğini, kamuoyunda sanki bacanın tepesine filtre takılacakmış gibi bir algı var. Çok basite indirgeniyor. Bunları anlatmak amacıyla bu ziyaretleri, bu toplantıları yapıyoruz. Neticede iki santralimiz de bir ekonomik değerdir. Talebimiz şu, her iki santralimizin de çevreye verdiği zararın farkındayız. O bölgede yaşayan insanlarımızın sağlıklı yaşama hakkına saygı duyuyoruz, çevre hassasiyetine saygı duyuyoruz ve onları yürekten destekliyoruz. Biz de aynı onlar gibi çevre hassasiyetine sahibiz. Çözüm odaklı tamamen kapatılıp çöp olmasından ziyade, kış şartlarında burada çalışan insanlar var, ücretli izine gönderdiğimiz insanlar var. Burada insanların ısınma ihtiyacı, temel ihtiyaçları var. Ama santrallerimizde el yıkayacak su yok, donmuş durumda her taraf. Kaldı ki Seyitömer’de 2016’da başladık bu sistemi kurmaya, yüzde 80’i tamamlandı. Bu sistemlerin devreye alınması için de ivedilikle buhara ihtiyacımız var. Dolayısıyla kamuoyundan beklentimiz, bu kış şartlarında santrallerin donmaması adına, çarkın dönmesi, işçi maaş döngüsünün sağlanması ve sistemin emniyete alınmasıyla alakalı ivedilikle yasal emisyon değerlerini aşmadan, yarım kapasite de olsa her iki santralimizde de bir veya iki ünite devreye alınıp sistemi emniyete alma derdindeyiz" dedi.

Tavşanlı’da ’termik santral’ toplantısı

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