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Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2021 10:11 | Son Güncelleme

Samsun’da Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre önce tavuk fiyatlarına üst üste zam yapıldı. 3 Şubat’ta 15 TL olan beyaz etin kilosu 14 Nisan’da 20 TL’nin üstüne çıktı.

Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi!

Samsun Kasaplar Odası beyaz etten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Pamuk, Ramazan ayına gelinen süreçte sık sık zam yapılan tavuğun kilo fiyatının 2 aydı 5 TL arttığını ifade etti.

TAVUĞA ZAM GELDİ

Samsun’da 20 TL’den aşağıya tavuk olmadığını dile getiren Mustafa Pamuk, “Tavuk fiyatları bir dönem sürekli artıyordu. Daha sonra duraklamaya girmişti. Ramazan’ın gelmesiyle de talep artınca ister istemez fiyatlar tekrar arttı. Firmalar zam yapıyor ama biz kasaplar ya da tavukçular fedakarlık yapıyoruz. Tavuğa 2 TL zam gelse bunun yarını bile uygulayamıyoruz. Çünkü sonra vatandaşlara karşı karşıya kalan biz oluyoruz. Ramazan öncesi tavuğun kilosunu 13-15 TL arasında alıyorduk. Şu anda ise tavuğun kilosu 20 TL’ye kadar çıktı. 20 TL’den aşağıya tavuk yok. Bu fiyatlar yarın bir gün mangal zamanı nasıl olur bilemiyoruz” dedi.

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"BEYAZ ET FİYATLARI KIRMIZI ETLE YARIŞIYOR"

Bazı büyük firmaların tavuk paketlerine fiyat yerine sadece ağırlığını yazdığına da değinen Pamuk, şunları söyledi:

“Tavuktaki fiyat artışı böyle giderse kırmızı etle yarışır. Kırmızı ette de aynı şey söz konusu. Kasaplar fedakarlık yapmasa kırmızı etin kilosu da 100 TL olurdu. Dolar yükseldi deyip zam yapıyorlar, dolar düşünce ise indirim yapmıyorlar. Bunu da anlamıyoruz. Yumurta fiyatları arttıktan sonra durmuştu ama tavukta aynı durum söz konusu değil. Bir dönem yumurta da 30-35 TL’ye satılıyordu. Şu anda 15 TL’ye bile yumurta var. Demek ki şimdi de para kazanabiliyorlar. İllaki bir noktaya dokunmak gerekiyor. Ekmeğe zam konuşuluyor ama beyaz ete yapılan zamlar da konuşulmalı. Neden, çünkü bir kilo tavukta bile birkaç ekmeğimiz kayıp oluyor. Vatandaş da her geldiğinde yeni zammı görünce şok oluyor. Gelen vatandaş bir sitemle gelirken bir sitemle de gidiyor”.

İHA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
yapın yapın az bile
ne diyonuz kardeşim yemeyin mi demek istiyorsunuz.hayırdır ne bu para hırsı.özellikle bu dönemde.millet zor durumdayken iki kuruş az kazansaniz ne olur.hainsiniz!!!
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