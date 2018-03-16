FİNANS

TAYSAD 40. yılına 404 üye ile girdi

16 Mart 2018 17:23

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) 40. Olağan Genel Kurulu, T.C. Sanayi, Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılımıyla gerçekleşti.

TAYSAD 40. yılına 404 üye ile girdi
 
40. Olağan Genel Kurul’da TAYSAD’ın hedeflerini aktaran Kanca, “Derneğimizin kuruluşundan bir süre sonra 100’ü bulan üye sayısı bugün 400’leri aştı. Şimdiki hedefimiz ise üyelerimizin tüm Türkiye’ye dağılması. Türkiye’de Kocaeli ve İstanbul ağırlıklı olmak üzere 19 ilde yoğunluk kazanan üyelerimizi, Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz” diye konuştu.
 
Ar-Ge çalışmalarının sektörün geleceği olduğunu belirten Kanca, “Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki liderlik de otomotiv tedarik sanayinde. Türkiye’de bin civarında Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor, bunların 127’si TAYSAD üyesi firmaların. Bu rakamlar sonucunda hedefimiz, tasarım, teknoloji ve tedarik alanında dünyada ilk 10’a girmek. Şu an için bu hedefimiz çok da uzak gözükmüyor” dedi.

“TAYSAD ve Türkiye’nin algısı için çalışıyoruz”
 
Algı konusunda TAYSAD Yönetim Kurulu’nun ciddi çalışmaları olduğunu belirten Kanca, “Ticarette başarı için güçlü bir algıya sahip olmamız gerekiyor. Kısa ve orta vadede kötü algı tedarik sanayiyi, uzun vadede ise ana sanayiyi etkileyecektir. Algımızın iyi yönde gitmesi adına sektörün ileri gelenlerini hem ziyaret ediyor hem de onları Türkiye’ye davet ediyoruz. 2018 yılı için sektör dev isimlerinden Hintli Ashok Leyland ve Fransız PSA’ya heyet ziyaretlerimiz olacak, Çinli FCA-GAC ve Fransız Renault Tecnocenter ile de görüşmelerimiz sürüyor” diye aktardı.
 
“TAYSAD önemli bir misyonu gerçekleştiriyor”
 
Tedarik sanayinin Türkiye için önemli bir misyonu gerçekleştirdiğini belirten, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “ Tedarik sanayi otomotiv sanayine güç veriyor. Otomotiv sektörünün ayakta kalmasını sağlıyor. TAYSAD tedarik sanayi güçlü olan sektörlerin ayakta kalacağını göstermiş oluyor” dedi.
 
“Türkiye için 5 odak sektörden biri otomotiv sektörü”
 
Bakanlık olarak, yerlileşme konusunda Türkiye’ye sıçrama yaptıracak odak sektörleri çalıştıklarını aktaran Özlü, “Çalışmamızda 5 odak sektör ortaya çıktı. Bunlardan biri de otomotiv sektörü. Son 12 yıldır ülkemizin ihracat şampiyonu otomotiv sektörü. Otomotiv sanayisinin ihracat rakamları bizler için gurur verici. Türk Otomotiv sektörünün yeni yılda da yeni rekorlar kıracağını umuyoruz” diye konuştu.
 
TAYSAD’ın Ar-Ge üzerine yapmış olduğu çalışmalara da değinen Özlü, “Ar-Ge ve tasarım merkezleri sayısının daha da artmasını temenni ediyorum. Teknolojinin gelişimine otomotiv sanayi önderlik yapıyor. Birçok sektör otomotiv sanayi ile etkileşimde ve onun yörüngesinde bulunuyor. Otomotiv sanayisi ülkemizin bel kemiği durumunda, bundan dolayı otomotiv sektörünün itici gücü TAYSAD’ın 40. Olağan Genel Kurulu’nu ve 40. yaşını kutluyorum” dedi.
 
TAYSAD’ın 40. yılında başarılı üyeler de ödüllendirildi
 
Olağan Genel Kurul toplantısının sonunda yapılan Üye Başarı Ödülleri Töreni ile 2017 yılında en çok ihracat yapan, TAYSAD’ın düzenlediği eğitimlere en çok katılan ve Al Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir (ADMOG) Sosyal Sorumluluk projesine destek veren firmalara ödülleri, Bakan Özlü ve Vali Aksoy tarafından takdim edildi.
 
TAYSAD’ın 400. üyesi Sertplas
 
TAYSAD’ın son 20 yılında başkanlık görevinde bulunan Ahmet Bayraktar, Ömer İltan Bilgin, Ömer Burhanoğlu, Celal Kaya, Dr. Mehmet Dudaroğlu ve Alper Kanca tarafından Sertplas Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Serter’e 400. Üye Plaketi de takdim edildi.
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