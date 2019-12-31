TAYSAD'dan 2019 değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) - Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, "Türkiye’nin Otomobili’nin lansman töreni sonrasında tüm toplumumuzda görülen birlik ve beraberliğin, duyulan gururun ve toplumun tüm kesimlerince yaşanan mutluluğun örnek olacağına ve 2020’de bu ruh etrafında kenetleneceğimize inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kanca yaptığı yazılı açıklamayla sektörün 2019 değerlendirmesini yaptı.

Kanca, 2019 yılının dünya otomotiv sektörü açısından pek iç açıcı bir yıl olmadığını ifade ederek, Henüz yıl sonu verileri açıklanmamış olsa da ekim ve kasım sonuçlarına bakarak, dünya otomobil üretiminde ve satışlarında yüzde 6 seviyesinde bir daralma olmasının beklendiğini kaydetti.

Türkiye otomotiv sektörünün 2019 yılını, hükümetin sağladığı farklı teşviklerin olumlu katkısı ile öngörülenden daha küçük bir daralma ile kapatacağını aktaran Kanca, "Hem ÖTV desteği, hem de hurda teşviki sayesinde iç pazar satışlarında bir miktar iyileşme sağlansa da, 2018 yılına göre düşüş ile yılı tamamlayacağız. Üretimde ve ihracatımızda da tablo pek farklı değil; bununla birlikte bu daralmanın, küresel ticaretteki dalgalanmaların bir sonucu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de geleceğe kısa, orta ve uzun vadeli bakmaya gayret ediyor ve sektör temsilcileri olarak stratejilerimizi de bu yönde şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, önümüzdeki 2 yıllık süreçte sektörel anlamda radikal bir değişim yaşanmayacağını, mevcut durumun korunacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.