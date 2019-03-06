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TBB'den önemli KOBİ Değer Kredisi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği "KOBİ Değer Kredisi'nde kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 1,5 milyon TL'den 5 milyon TL'ye yükseltildi." açıklamasını yaptı.

TBB'den önemli KOBİ Değer Kredisi açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bu sabah duyurduğu KOBİ Değer Kredisi azami kullanım miktarının artırılması hakkında detayları açıkladı.

TBB'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Birliğimiz tarafından 1 Mart 2019 tarihinde KOBİ Değer Kredisi - 2 hakkında yapılan kamuoyu duyurusunda; “kredilerin, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami olarak 1,5 milyon TL’ye kadar kullandırılabileceği” belirtilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, pakete gösterilen ilgi karşısında yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, kullandırılabilecek azami miktar güncellenerek 5 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

Güncellenen KOBİ Değer Kredisi’nin temel özelleri şu şekilde olmuştur:

  • Krediler; ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 5 milyon TL’ye kadar kullandırılabilecektir.

-Kredilere Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti sağlanacaktır.

  • Kredilerde vade, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 36 ay olarak belirlenmiştir.

-Kredilerde aylık yüzde 1,54, yıllık yüzde 18,48 faiz oranı uygulanacaktır."

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Türkiye Bankalar Birliği KOBİ Değer Kredisi Tanıtım Toplantısı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Millette Kredi Sicili Kalmamış kredi limitini artırmışlar...tiyatrocular sizi
şartlarını bir öğrenseniz kobi değermi kobi uydurmamı anlarzınız ..
herşey kobi lere zaten esnaf a hiçbirşey yok
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