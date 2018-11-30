TBB'den VDMK ihraçları çalışmalarına ilişkin açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nce (TBB) çalışmaları devam eden Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK) ihraçlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından likidite sağlanmasının gündeme gelmediği belirtildi.

Birlikten yapılan açıklamada, ipotek teminatlı menkul kıymetlerin dayanak gösterilmek suretiyle ihraç edilecek VDMK hususunda gündeme gelen ve gerçeği yansıtmayan bazı değerlendirmelerin, para ve sermaye piyasalarında istikrarın sağlandığı, risklerin önemli ölçüde azaldığı, öngörülebilirliğin ve yatırımcı ilgisinin arttığı bir dönemde yerli ve uluslararası yatırımcılar nezdinde yanlış anlaşılmalara neden olabileceği düşünüldüğünden bu açıklamanın yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin finansmanının sağlıklı ve istikrar içinde sürdürülmesinde finansal sektörün büyümesinin, bankacılık yanında sermaye piyasaları ve diğer finansal kurumların gelişmesinin, hizmetlerin ve ürünlerin çeşitlendirilerek piyasaların derinleştirilmesinin gerekli olduğu görüşünde olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi: