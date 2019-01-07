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TBB: Futbol kulüplerinin borçlarının bankaya devri söz konusu değil

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2019 13:45 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, “Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil” dedi.

TBB: Futbol kulüplerinin borçlarının bankaya devri söz konusu değil

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), futbol kulüplerinin borçlarının silinmesi veya piyasa normları dışında fiyatlama yapılmasının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türkiye Bankalar Birliği, yaklaşık 10-11 milyar TL civarında borcu bulunan 18 Süper Lig ekibinin borçlarını yapılandırmak üzere ortak bir proje hayata geçirecek.

Konunun detaylarının bu akşam saat 20:00'da ASpor yayınında TFF ve TBB Başkanlarının katılımıyla açıklanması beklenirken, sosyal medyada yer alan iddialar üzerine TBB'den erken bir açıklama geldi.

Sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

HER BANKA KENDİ KREDİ RİSKİNİ YÖNETECEK

  • TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasını temsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmaktadır.

  • Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır.

  • Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

  • Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır.
    Yeni kredi kullandırımı anlamına gelmemektedir

    • YENİ KREDİ KULLANDIRIMI ANLAMINA GELMEMEKTEDİR

    • Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir.

    • Çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş bir yapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kurallar ve ilkelerin çerçevesi belirlenecektir.

    • Bu proje, Türkiye Futbol Federasyonu'nun liderliğinde, TBB'nin de iştiraki ile futbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu bir çalışmadır.

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    Anahtar Kelimeler:
    Türkiye Bankalar Birliği futbol kulüpleri borç

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