TBM/Ağaoğlu: Yapılandırma hakkı yalnızca konut kredisiyle sınırlı değil

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi yapılandırması isteyen tüketicilere, yapılandırma haklarının yalnızca konut kredisiyle sınırlı olmadığını, diğer bireysel krediler için de yapılandırma isteyebilecekleri çağrısı yaptı.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, "Yapılandırma talepleri ve hakkı sadece konut kredisiyle sınırlı değil. Kamu bankaları sadece konut kredileriyle 0.99 ilan ettikleri için konut kredisi kullananlar bu haklarını talep ettiler. Fakat tüketici kullanısı kullananlar da yapılandırabilir, üstelik dilediği an borcunu da kalan ana parayı " dedi.

Birçok tüketicinin 2018 yılı yaz sonu kur dalgalanması ertesinde yükselen faizlerle ev satın almak zorunda kaldığına işaret eden Ağaoğlu, "Tüketiciler, zaman zaman aylık yüzde 2’yi aşan oranlarda sözleşmelere imza attılar" diye anımsattı ve yapılandırma isteyen tüketicilere şu önerileri yaptı:

'TÜKETİCİLERİ KORUYAN TÜKETİCİ KANUNU DEVREYE GİRDİ'

"Geçen aylarda faizlerin düşmesiyle birlikte üç kamu bankasıda konut kredi faizlerine 0.9 oranı uyguluyacağını ilan ediceğini açıkladığında, daha önce konut kredisi kullanmış ama yüksek faizle taksit ödeyen tüketicleri bir telaş sardı. Bir taraftan yüksek faizden kurtulmak için yapılandırma istiyorlar, diğer taraftan bankaların direnişiyle karşılaşıyorlardı. Ne var ki onları koruyan tüketici kanunu devreye girdi. Tüketici kanununa göre, ilan edilen fiyatla kasa fiyatı arasında fark varsa tüketici leyhine olan uygulanırdı. 0.99 ilan etmiş bankalar, gidiyorsunuz vezneye ‘Hayır, ben yapmam. 1.30’a yaparım, 1.50’ye yaparım.’ bu olmaz. Tüketici kanunu buna izin vermiyor. O halde ben sana kredi vermem, başkasına veririm. Bu da tüketici kanunun yasakladığı bir husustu. Nitekim bunları biz kamuoyu ile paylaştıktan sonra, Pazartesi günü, yani 30 Eylül’de üç kamu bankası açıklama yaparak daha önce kredi kullanmış, yüksek faizde kredi borcu olan tüketicilere 0,99 oranından yapılandırmaya davet ettiler.”