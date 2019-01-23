TBM'den emlak vergisi ve su faturası uyarısı

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunda mahalleye dönüşen köylerde ikamet eden tüketicilerle ilgili düzenlemeler de bulunduğuna dikkat çeken Avukat İzzet Doğan daha önce çıkarılan 6360 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinin on beşinci fıkrasında yer alan sürelerin 31.12.2022 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı ve ekledi:

"Önceki düzenlemeye göre mahalleye dönüşen köylerde Emlak Vergisi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri kapsamındaki vergi, harç ve katılım paylarının 5 yıl alınmayacağı düzenlenmiş, daha sonra bu süre 6 yıla çıkartılarak 2020 yılına kadar uzatılmıştı.

"Şimdi bu muafiyet süreleri; Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7159 sayılı Kanunla, 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

"Bunun dışında 6360 sayılı Kanunla mahalle olan beldelerde içme ve kullanma suları için alınacak ücretin beş yıl süreyle en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde belirlenmesi uygulaması da 31.12.2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmaktadır.