TBM: Kartlardaki puanlarınızı yıl sonuna kadar kullanın

Puan kullanırken de dikkatli olunması ve ihtiyaç dışı harcamalardan kaçınılması gerektiğini söyleyen Güllü, şöyle devam etti:

“Market, akaryakıt istasyonu, giyim ve ayakkabı mağazası, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin müşteri portföyü ve sadık müşteri kitlesi oluşturmak, müşterileri alışverişe teşvik etmek için kendilerinden yapılan alışverişlerde para yerine geçen puanlar veriyor ve karta yükleniyor.

“Yıl içinde yapılan alışverişlerde indirim uygulanırken aynı zamanda da para yerine geçen puanlarda kartta birikiyor.

“Firmalar genel uygulama olarak yıl sonu itibariyle kullanılmayan para/puanları sıfırlıyorlar. “Tüketiciler, yıl içinde elde ettiği puanları kullanmadığı takdirde birikimlerini kaybedecekler. “Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğimiz de dikkate alındığında, hem piyasanın hareketlenmesi, hem de tüketicinin ihtiyaçlarını temin etmesi açısından göz ardı edilecek bir durum değildir.

“Tüketici bilinçli olmalı ve mutlaka kullandığı tüm sakat kartlarındaki puanları son güne bırakmadan ihtiyaçları doğrultusunda kullanmalıdır.