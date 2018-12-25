FİNANS

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2018 06:26 | Son Güncelleme

TBMM'de Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklife göre araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan vazgeçilecek, yapılan tahsilatlar ise iade edilecek.

TBMM'de kabul edildi! Alınan o paralar geri verilecek!

Teklife göre, Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından itiraz ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

SÜRE UZATIMI

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yapan teklif, kooperatif merkez birliklerine de yer veriyor, kooperatif birliklerini daha kapsamlı şekilde tanımlıyor. Pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatiflerin veya kendisine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı en az 500 olan kooperatif birliklerinin veya kooperatif merkez birliklerinin yönetim kontrolüne sahip olduğu ve yıllık en az 50 milyon lirası satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılacak.

Bankacılık Kanunu'nca katılım bankalarının ilave ana sermaye ve katkı sermaye niteliğindeki kira sertifikası ihracı gerçekleştirmesi fiilen olanaksızken, teklif katılım bankalarının bu kapsamda ihraç yapmasına imkan tanıyor. Teklifle kira sertifikaları uygulamasının geliştirilmesi amaçlanıyor.

BORÇLARINI ÖDEMEYENE YENİDEN İMKAN TANINIYOR

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara, yeniden imkan tanınıyor. Ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile birlikte şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

YENİ MADDE İHDASLARI

Öte yandan teklife AK Parti milletvekillerinin imzasıyla yeni madde ihdasları yapıldı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amaçlanıyor. Bu amaçla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olmaları şartı getiriliyor.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor. (AA)

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak''2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'
Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyorAraç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tbmm plan ve bütçe komisyonu Karayolları Trafik Kanunu

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Konkordato isteyen Çıtır Usta iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'

'2019 ekonomi ve bankacılık açısından çok daha olumlu olacak'

Benzin ve motorin fiyatlarında büyük indirim

Araç sahipleri dikkat! Büyük indirim geliyor

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Tam 5 yıl uğraştılar efsane markayı gün yüzüne çıkardılar

Ekonomist Mahfi Eğilmez: 2019'da dış kaynak bulmak zorlaşacak

Ünlü ekonomistten 2019 için önemli uyarı

Açıklama geldi: Akaryakıt indirimi etiketlere yansıyacak

Açıklama geldi: İndirim etiketlere yansıyacak

'Borçlanmayı yeni yıla bırakan SGK'lılar zararda'

20 bin TL zarar edebilirsiniz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.