FİNANS
  4. TCDD Taşımacılık AŞ'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama

TCDD Taşımacılık AŞ'den "YHT'lerde erişim engeli" iddialarına yalanlama

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 14:33 | Son Güncelleme

"İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemeler yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlanmaktadır" - "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, yüksek hızlı trenlerde (YHT) kullanıma sunulan internet bağlantısı üzerinden bazı gazete ve haber sitelerine girişin yasaklandığına yönelik iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı yayın organlarında "YHT'lerde bazı gazete ve haber sitelerine erişimin engellendiğine" ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

İnternet sitelerine erişimle ilgili engellemelerin yetkili mahkemelerin kararı ve bu kararı uygulayan ilgili kamu birimlerince sağlandığına işaret edilen açıklamada, "Bunun dışında, Genel Müdürlüğümüzce YHT'lerde verilen internet hizmetinde, gazete ve internet sitelerine erişimle ilgili herhangi bir kısıtlama yapılması söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Trump'tan İran'a yeni tehditTrump'tan İran'a yeni tehdit
ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacakISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak
Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacakPegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCDD Taşımacılık AŞ YHT yüksek hızlı tren

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

İstanbul trafiği onlara yarıyor! Aylık kazançları 6 bin liraya kadar çıkıyor!

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Bakan açıkladı! 400 milyar doları geçti

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber

Ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar

Ne yapacaklarını kara kara düşünüyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otistik öğrenciler yeni yılı Yankı’da kutladı

Otistik öğrenciler yeni yılı Yankı’da kutladı

Otomotiv, ihracatta üst üste 14. şampiyonluğa ulaştı

Otomotiv, ihracatta üst üste 14. şampiyonluğa ulaştı

İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek

İş dünyası isteyecek, Bursa Uludağ Üniversitesi eğitecek

Sayısal takograf uygulaması 30 Haziran’a ertelendi

Sayısal takograf uygulaması 30 Haziran’a ertelendi

ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak

ISTAC “Med-Arb Projesi” için arabuluculuk merkezleri ile iş birliği yapacak

Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

Pegasus, 2020 yılında en az bin kişilik ek istihdam yaratacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.