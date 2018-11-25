FİNANS

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.11.2018 04:27 | Son Güncelleme

Marmaray ve TCDD'nin diğer vagon üretim ihalesi elinde bulunan Yavuzlar Vagon, mali sıkıntı yaşadığını belirterek mahkemeye konkordato başvurusunda bulundu.

TCDD’ye vagon üreten firma konkordato ilan etti

Sakarya merkezli Yavuzlar Vagon San. ve Tic. Limited Şti.'nin mali sıkıntı içinde olduğu kaydedilen dava dilekçesinde, konkordato kararı verilmesi halinde, şirketin etkin bir biçimde faaliyetlerini yürütebileceği kaydedildi.

Mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet verdi. Devam eden faaliyetlerinin denetimi için de Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nevcan Karaca'yı geçici konkordato komiseri olarak atadı. Mahkeme kararı şöyle duyurdu:

Mahkememizce; Sakarya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15976 nolu sicilinde kayıtlı davacı YAVUZLAR VAGON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve geçici konkordato komiseri olarak Sakarya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doc. Dr. Nevran KARACA'nın atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa'nın 16.maddesi ile değişik İİK'nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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Anahtar Kelimeler:
Marmaray TCDD vagon Yavuzlar Vagon konkordato

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