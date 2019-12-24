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TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 15:46 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09914 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05411 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5024 BHD BAHREYN DİNARI 15.7592 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6177 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3482 BRL BREZİLYA REALİ 1.4550 CZK ÇEK KORUNASI 0.25822 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11692 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41890 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0863 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08333 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88406 HKD HONG KONG DOLARI 0.76297 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04852 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01559 HUF MACAR FORİNTİ 0.01985 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10679 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4364 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31343 EGP MISIR LİRASI 0.36945 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7900 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5441 RSD SIRP DİNARI 0.05600 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3841 SYP SURİYE LİRASI 0.01361 THB TAYLAND BAHTI 0.19704 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7001 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25556 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3734 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7130 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19715 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9412

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