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  3. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09942 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05414 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4982 BHD BAHREYN DİNARI 15.7400 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6157 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3465 BRL BREZİLYA REALİ 1.4532 CZK ÇEK KORUNASI 0.25848 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00042 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11675 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41861 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0729 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08326 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88365 HKD HONG KONG DOLARI 0.76178 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04857 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01566 HUF MACAR FORİNTİ 0.01981 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10705 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4347 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31269 EGP MISIR LİRASI 0.37012 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7902 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5439 RSD SIRP DİNARI 0.05606 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3795 SYP SURİYE LİRASI 0.01360 THB TAYLAND BAHTI 0.19674 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6980 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25531 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3651 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7083 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19716 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9355

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