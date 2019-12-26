TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09944 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05405 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4987 BHD BAHREYN DİNARI 15.7419 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6159 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3493 BRL BREZİLYA REALİ 1.4539 CZK ÇEK KORUNASI 0.25853 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11684 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41868 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0754 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08323 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88379 HKD HONG KONG DOLARI 0.76223 IQD IRAK DİNARI 0.00497 ISK İZLANDA KRONU 0.04852 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01563 HUF MACAR FORİNTİ 0.01989 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10678 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4361 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31292 EGP MISIR LİRASI 0.37028 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7905 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5439 RSD SIRP DİNARI 0.05602 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3816 SYP SURİYE LİRASI 0.01360 THB TAYLAND BAHTI 0.19683 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6983 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25484 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3688 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7077 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19766 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9442
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