TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09937 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05432 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5027 BHD BAHREYN DİNARI 15.7607 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6178 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3598 BRL BREZİLYA REALİ 1.4649 CZK ÇEK KORUNASI 0.25952 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11718 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42368 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00512 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0741 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08323 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88966 HKD HONG KONG DOLARI 0.76317 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04885 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01560 HUF MACAR FORİNTİ 0.02002 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10750 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4397 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31413 EGP MISIR LİRASI 0.37050 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7901 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5519 RSD SIRP DİNARI 0.05639 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3936 SYP SURİYE LİRASI 0.01361 THB TAYLAND BAHTI 0.19706 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7002 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25084 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3783 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7157 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19725 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9793
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