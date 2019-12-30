TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09939 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05461 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5046 BHD BAHREYN DİNARI 15.7691 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6186 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3706 BRL BREZİLYA REALİ 1.4698 CZK ÇEK KORUNASI 0.26178 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11711 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42242 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00514 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0789 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08332 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89340 HKD HONG KONG DOLARI 0.76356 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04900 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01556 HUF MACAR FORİNTİ 0.02012 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10798 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4478 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31560 EGP MISIR LİRASI 0.37026 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7938 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5630 RSD SIRP DİNARI 0.05660 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4087 SYP SURİYE LİRASI 0.01362 THB TAYLAND BAHTI 0.19875 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7012 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25087 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3828 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7163 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19784 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9963
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