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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 15:57 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09929 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05475 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5045 BHD BAHREYN DİNARI 15.7690 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6186 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3712 BRL BREZİLYA REALİ 1.4790 CZK ÇEK KORUNASI 0.26273 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11738 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42343 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00515 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0788 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08329 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89693 HKD HONG KONG DOLARI 0.76353 IQD IRAK DİNARI 0.00498 ISK İZLANDA KRONU 0.04916 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01553 HUF MACAR FORİNTİ 0.02019 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10834 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4534 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31427 EGP MISIR LİRASI 0.37071 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.7926 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5671 RSD SIRP DİNARI 0.05679 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4192 SYP SURİYE LİRASI 0.01362 THB TAYLAND BAHTI 0.19961 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7011 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25086 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3855 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7201 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19879 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 4.0068

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