TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09943 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05484 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 35.091 BHD BAHREYN DİNARI 157.905 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 16.207 BAM BOSNA HERSEK MARKI 33.741 BRL BREZİLYA REALİ 14.810 CZK ÇEK KORUNASI 0.26208 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11723 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.42459 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00513 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 20.815 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08340 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89467 HKD HONG KONG DOLARI 0.76406 IQD IRAK DİNARI 0.00499 ISK İZLANDA KRONU 0.04878 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01555 HUF MACAR FORİNTİ 0.02018 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10811 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 14.564 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31478 EGP MISIR LİRASI 0.37199 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 17.969 PLN POLONYA ZLOTİSİ 15.647 RSD SIRP DİNARI 0.05664 SGD SİNGAPUR DOLARI 44.167 SYP SURİYE LİRASI 0.01364 THB TAYLAND BAHTI 0.19742 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 17.033 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25119 JOD ÜRDÜN DİNARI 83.965 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 17.230 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19813 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 39.820
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