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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09978 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05454 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5179 BHD BAHREYN DİNARI 15.8281 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6249 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3774 BRL BREZİLYA REALİ 1.4826 CZK ÇEK KORUNASI 0.26202 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11663 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41627 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0867 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08309 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89199 HKD HONG KONG DOLARI 0.76732 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.04852 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01559 HUF MACAR FORİNTİ 0.02011 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10780 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4549 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31408 EGP MISIR LİRASI 0.37207 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.8088 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5604 RSD SIRP DİNARI 0.05654 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4183 SYP SURİYE LİRASI 0.01367 THB TAYLAND BAHTI 0.19791 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7076 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25217 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4176 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7168 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19857 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9709

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