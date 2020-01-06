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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09995 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05484 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5197 BHD BAHREYN DİNARI 15.8362 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6256 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3851 BRL BREZİLYA REALİ 1.4681 CZK ÇEK KORUNASI 0.26406 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11691 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41891 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0878 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08301 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89493 HKD HONG KONG DOLARI 0.76851 IQD IRAK DİNARI 0.00500 ISK İZLANDA KRONU 0.04873 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01568 HUF MACAR FORİNTİ 0.02029 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10815 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4550 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31653 EGP MISIR LİRASI 0.37227 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00063 PEN PERU YENİ SOLU 1.8004 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5775 RSD SIRP DİNARI 0.05691 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4259 SYP SURİYE LİRASI 0.01368 THB TAYLAND BAHTI 0.19815 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7085 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.25163 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4220 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7189 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19860 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9867

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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