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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı ARSARJANTİN PESOSU0.09986 ALLARNAVUTLUK LEKİ0.05462 AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI3.5159 BHDBAHREYN DİNARI15.8199 AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ1.6239 BAMBOSNA HERSEK MARKI3.3777 BRLBREZİLYA REALİ1.4675 CZKÇEK KORUNASI0.26377 IDRENDONEZYA RUPİSİ0.00043 PHPFİLİPİN PESOSU0.11739 ZARGÜNEY AFRİKA RANDI0.41821 KRWGÜNEY KORE WONU0.00511 GELGÜRCİSTAN LARİSİ2.0856 INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.08306 HRKHIRVATİSTAN KUNASI0.89528 HKDHONG KONG DOLARI0.76734 IQDIRAK DİNARI0.00500 ISKİZLANDA KRONU0.04858 KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.01566 HUFMACAR FORİNTİ0.02017 MKDKUZEY MAKEDONYA DİNARI0.10804 MYRMALEZYA RİNGGİTİ1.4573 MXNMEKSİKA PESOSU0.31669 EGPMISIR LİRASI0.37106 UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00062 PENPERU YENİ SOLU1.7936 PLNPOLONYA ZLOTİSİ1.5725 RSDSIRP DİNARI0.05673 SGDSİNGAPUR DOLARI4.4196 SYPSURİYE LİRASI0.01366 THBTAYLAND BAHTI0.19734 TMTTÜRKMENİSTAN MANATI1.7066 UAHUKRAYNA HRYVNASI0.25136 JODÜRDÜN DİNARI8.4129 ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ1.7208 TWDYENİ TAYVAN DOLARI0.19850 NZDYENİ ZELANDA DOLARI3.9633

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