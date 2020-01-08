TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05428 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5146 BHD BAHREYN DİNARI 15.8146 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6233 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3727 BRL BREZİLYA REALİ 1.4659 CZK ÇEK KORUNASI 0.26270 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11740 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41941 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0812 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08316 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89052 HKD HONG KONG DOLARI 0.76670 IQD IRAK DİNARI 0.00499 ISK İZLANDA KRONU 0.04840 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01576 HUF MACAR FORİNTİ 0.02004 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10768 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4537 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31643 EGP MISIR LİRASI 0.37069 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7951 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5636 RSD SIRP DİNARI 0.05647 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4152 SYP SURİYE LİRASI 0.01366 THB TAYLAND BAHTI 0.19649 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7060 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24903 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4097 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7199 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19853 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9642
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