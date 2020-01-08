FİNANS
  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09979 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05428 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.5146 BHD BAHREYN DİNARI 15.8146 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6233 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3727 BRL BREZİLYA REALİ 1.4659 CZK ÇEK KORUNASI 0.26270 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11740 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41941 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00511 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0812 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08316 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.89052 HKD HONG KONG DOLARI 0.76670 IQD IRAK DİNARI 0.00499 ISK İZLANDA KRONU 0.04840 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01576 HUF MACAR FORİNTİ 0.02004 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10768 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4537 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31643 EGP MISIR LİRASI 0.37069 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7951 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5636 RSD SIRP DİNARI 0.05647 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.4152 SYP SURİYE LİRASI 0.01366 THB TAYLAND BAHTI 0.19649 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.7060 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24903 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.4097 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7199 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19853 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9642

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası... Tüyler ürperten detaylar! Seri tecavüzcünün babası...
TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldıTürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı
Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdıÇeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

En Çok Okunan Haberler

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

'Yasa geçerse ev hanımları borçlanarak emekli olabilecek'

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Ziraat Katılım, konutta finansman oranını düşürdü

Milyonları ilgilendiriyor!

Milyonları ilgilendiriyor!

Ünlü şefe icra şoku

Ünlü şefe icra şoku

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

Büyükşehir ve SASKİ’ye KPSS ile 194 personel alınacak

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

ATAMALAR - Şirketlerde farklı pozisyonlara atamalar yapıldı

Son dakika! TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Bakan açıkladı! GSS ve Bağ-Kur prim borculuları sağlık hizmeti almaya devam edecek

Gürcistan hamsisi tezgahları süslüyor

Yok denecek kadar az! Fiyatı 25 liraya çıktı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.