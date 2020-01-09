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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09840 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05346 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4696 BHD BAHREYN DİNARI 15.6132 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6025 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3229 BRL BREZİLYA REALİ 1.4493 CZK ÇEK KORUNASI 0.25891 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11622 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41437 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00508 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0403 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08266 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87754 HKD HONG KONG DOLARI 0.75767 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04747 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01563 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD MAKEDONYA DİNARI 0.10610 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4390 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31312 EGP MISIR LİRASI 0.36916 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7756 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5398 RSD SIRP DİNARI 0.05558 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3539 SYP SURİYE LİRASI 0.01349 THB TAYLAND BAHTI 0.19436 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6842 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24401 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3022 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6964 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19654 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8926

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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