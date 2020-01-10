TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09837 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05340 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4639 BHD BAHREYN DİNARI 15.5867 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5999 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3152 BRL BREZİLYA REALİ 1.4366 CZK ÇEK KORUNASI 0.25808 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11630 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.41267 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00507 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0334 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08280 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87555 HKD HONG KONG DOLARI 0.75674 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04772 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01555 HUF MACAR FORİNTİ 0.01952 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10598 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4416 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31249 EGP MISIR LİRASI 0.36740 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7703 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5350 RSD SIRP DİNARI 0.05540 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3540 SYP SURİYE LİRASI 0.01346 THB TAYLAND BAHTI 0.19436 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6814 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24555 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2885 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6938 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19600 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8903
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