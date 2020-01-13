TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09807 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05349 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4531 BHD BAHREYN DİNARI 15.5380 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5950 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3310 BRL BREZİLYA REALİ 1.4301 CZK ÇEK KORUNASI 0.25804 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11611 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40762 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00506 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0271 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08271 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87506 HKD HONG KONG DOLARI 0.75352 IQD IRAK DİNARI 0.00491 ISK İZLANDA KRONU 0.04748 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01548 HUF MACAR FORİNTİ 0.01945 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10594 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4420 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31189 EGP MISIR LİRASI 0.36925 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00061 PEN PERU YENİ SOLU 1.7574 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5366 RSD SIRP DİNARI 0.05537 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3473 SYP SURİYE LİRASI 0.01342 THB TAYLAND BAHTI 0.19372 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6762 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24438 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2626 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6880 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19594 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8831
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