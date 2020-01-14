FİNANS
  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09821 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05379 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4697 BHD BAHREYN DİNARI 15.6134 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6026 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3498 BRL BREZİLYA REALİ 1.4193 CZK ÇEK KORUNASI 0.26023 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11635 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40762 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0489 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08304 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87974 HKD HONG KONG DOLARI 0.75686 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04775 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01550 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10649 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4447 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31250 EGP MISIR LİRASI 0.37051 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7661 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5526 RSD SIRP DİNARI 0.05574 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3687 SYP SURİYE LİRASI 0.01349 THB TAYLAND BAHTI 0.19450 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6842 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24499 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3024 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6970 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19669 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8989

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklamaMÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama
Gıdada hile ve tağşişGıdada hile ve tağşiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Yarın son gün! E-Devlet'ten yapılabilecek

Acele edin, tükenmek üzere

Acele edin, tükenmek üzere

Fiyatı duyan oraya koştu!

Fiyatı duyan oraya koştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Rapor: Turizmin 2019’da büyümeye katkısı 37.5 milyar dolar olur

Yerli girişim Prisync, Collective Spark liderliğinde 1.1 milyon dolar yatırım aldı

Yerli girişime 1,1 milyon dolarlık yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

Esenyurt’a yeni yatırım

Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

Şanlıurfa’ya 28 milyon liralık fon

MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

MÜSİAD Bolu Şubesi’ndeki istifalarla ilgili açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.