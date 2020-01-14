TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09821 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05379 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4697 BHD BAHREYN DİNARI 15.6134 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6026 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3498 BRL BREZİLYA REALİ 1.4193 CZK ÇEK KORUNASI 0.26023 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11635 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40762 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0489 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08304 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.87974 HKD HONG KONG DOLARI 0.75686 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04775 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01550 HUF MACAR FORİNTİ 0.01969 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10649 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4447 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31250 EGP MISIR LİRASI 0.37051 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7661 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5526 RSD SIRP DİNARI 0.05574 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3687 SYP SURİYE LİRASI 0.01349 THB TAYLAND BAHTI 0.19450 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6842 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24499 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3024 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6970 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19669 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8989
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