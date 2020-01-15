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  4. TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09815 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05380 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4707 BHD BAHREYN DİNARI 15.6176 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.6030 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3298 BRL BREZİLYA REALİ 1.4250 CZK ÇEK KORUNASI 0.26122 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11611 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40940 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00509 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0480 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08317 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88172 HKD HONG KONG DOLARI 0.75768 IQD IRAK DİNARI 0.00493 ISK İZLANDA KRONU 0.04805 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01553 HUF MACAR FORİNTİ 0.01975 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10674 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4447 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31351 EGP MISIR LİRASI 0.37241 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7722 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5535 RSD SIRP DİNARI 0.05586 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3727 SYP SURİYE LİRASI 0.01349 THB TAYLAND BAHTI 0.19471 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6847 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24522 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.3046 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.7030 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19656 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.8940

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