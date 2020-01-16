TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları,

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS ARJANTİN PESOSU 0.09810 ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.05365 AZN AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.4623 BHD BAHREYN DİNARI 15.5799 AED BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.5992 BAM BOSNA HERSEK MARKI 3.3513 BRL BREZİLYA REALİ 1.4066 CZK ÇEK KORUNASI 0.26101 IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00043 PHP FİLİPİN PESOSU 0.11553 ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 0.40902 KRW GÜNEY KORE WONU 0.00506 GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 2.0430 INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.08279 HRK HIRVATİSTAN KUNASI 0.88052 HKD HONG KONG DOLARI 0.75562 IQD IRAK DİNARI 0.00492 ISK İZLANDA KRONU 0.04784 KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.01556 HUF MACAR FORİNTİ 0.01964 MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.10655 MYR MALEZYA RİNGGİTİ 1.4455 MXN MEKSİKA PESOSU 0.31251 EGP MISIR LİRASI 0.37199 UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00062 PEN PERU YENİ SOLU 1.7671 PLN POLONYA ZLOTİSİ 1.5485 RSD SIRP DİNARI 0.05575 SGD SİNGAPUR DOLARI 4.3642 SYP SURİYE LİRASI 0.01346 THB TAYLAND BAHTI 0.19334 TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 1.6806 UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.24357 JOD ÜRDÜN DİNARI 8.2816 ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 1.6995 TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.19636 NZD YENİ ZELANDA DOLARI 3.9060
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